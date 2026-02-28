Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260228/ozbekiston-yaqin-sharqdagi-mojaro-tomonlarini-vazminlikka-davat-qildi-56032339.html
Ўзбекистон Яқин Шарқдаги можаро томонларини вазминликка чақирди
Ўзбекистон Яқин Шарқдаги можаро томонларини вазминликка чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Ташқи ишлар вазирлиги можарони дипломатик воситалар ёрдамида ҳал қилишни тавсия қилди. 28.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-28T22:48+0500
2026-02-28T22:50+0500
ўзбекистон
ўзбекистон тив
тинчлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37272031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80d25c5377ea65159d6edfc158a2b5b2.jpg
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Бугун Яқин Шарқ минтақасида содир бўлган воқеалар юзасидан Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг баёноти эълон қилинди. Қуйида унинг тўлиқ матни.Барча томонларни вазминликка даъват этиб, нафақат ҳарбий-сиёсий, балки гуманитар жиҳатдан олдиндан кўриб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган хавфли кескинлашувга сабаб бўладиган кейинги қадамлардан тийилишга чақирамиз.Вужудга келган инқирозни халқаро ҳуқуқ нормалари асосида, сиёсий-дипломатик воситалар орқали ва ўзаро мақбул мулоқот йўли билан ҳал этиш мақсадга мувофиқ эканини таъкидлаймиз.Ўзбекистон Республикаси минтақавий барқарорлик ҳамда хавфсизликни мустаҳкамлашнинг изчил тарафдори ва вазиятнинг энг тез фурсатларда нормаллашувидан умидвор бўлиб қолади", - дейилади баёнотда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37272031_389:0:2993:1953_1920x0_80_0_0_1e975d1bcebee6df3f16b25d25158938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ўзбекистон тив, тинчлик
ўзбекистон, ўзбекистон тив, тинчлик

Ўзбекистон Яқин Шарқдаги можаро томонларини вазминликка чақирди

22:48 28.02.2026 (янгиланди: 22:50 28.02.2026)
© Sputnik / Актан ТемиркановМинистерство иностранных дел Узбекистана.
Министерство иностранных дел Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Ташқи ишлар вазирлиги можарони дипломатик воситалар ёрдамида ҳал қилишни тавсия қилди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Бугун Яқин Шарқ минтақасида содир бўлган воқеалар юзасидан Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг баёноти эълон қилинди. Қуйида унинг тўлиқ матни.
"Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескин равишда таранглашуви ва кенг минтақада янги зиддиятли ҳолат юзага келганидан жиддий хавотирдалигини билдиради.
Барча томонларни вазминликка даъват этиб, нафақат ҳарбий-сиёсий, балки гуманитар жиҳатдан олдиндан кўриб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган хавфли кескинлашувга сабаб бўладиган кейинги қадамлардан тийилишга чақирамиз.
Вужудга келган инқирозни халқаро ҳуқуқ нормалари асосида, сиёсий-дипломатик воситалар орқали ва ўзаро мақбул мулоқот йўли билан ҳал этиш мақсадга мувофиқ эканини таъкидлаймиз.
Ўзбекистон Республикаси минтақавий барқарорлик ҳамда хавфсизликни мустаҳкамлашнинг изчил тарафдори ва вазиятнинг энг тез фурсатларда нормаллашувидан умидвор бўлиб қолади", - дейилади баёнотда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0