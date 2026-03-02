https://sputniknews.uz/20260302/ekologiya-uskuna-korxona-imtiyozlar-56057767.html
Тоза ҳаво: экологик ускуналар ўрнатган корхоналарга имтиёзлар берилади
Тоза ҳаво: экологик ускуналар ўрнатган корхоналарга имтиёзлар берилади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат қарорига кўра, мониторинг станцияси ва тозалаш ускуналарини ўрнатган саноат корхоналарига компенсация тўловларининг 50–70 фоизи 2 йил давомида қайтарилади.
2026-03-02T17:41+0500
2026-03-02T17:41+0500
2026-03-02T17:41+0500
ўзбекистон
экология
жамият
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
имтиёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/26/21/262151_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_4a3445dd9b559e619f93f8edd94f9d3a.jpg
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Атроф-муҳитга таъсири юқори бўлган (I ва II тоифа) саноат корхоналарига экологик ҳолатни яхшилаш бўйича амалга оширган чоралари учун бюджетга тўланган компенсация тўловларининг бир қисми қайтарилади. Бу тартиб Ҳукумат қарори билан тасдиқланди.Қарорга кўра, корхоналар икки босқичда рағбатлантирилади:1-босқичда - атмосфера ҳавоси ифлосланишини кузатувчи мониторинг станциясини ўрнатган корхонага:2-босқичда - мониторинг станциясидан ташқари, чанг-газ ва (ёки) локал оқова сув тозалаш ускуналарини ўрнатган корхонага:Корхона ускуналар ўрнатилгани ҳақида Давлат хизматлари марказлари ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Экология қўмитасига хабарнома юборади.Ҳужжатлар 15 иш куни ичида кўриб чиқилади ва натижасига кўра рағбатлантириш тўғрисида расмий хулоса берилади.
https://sputniknews.uz/20260114/sergeli-yangihayot-ekologiya-reydlar-54783988.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/26/21/262151_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_48dcba87a340e6c7aa2e12ac2f4182e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология, саноат корхоналари, компенсация тўлови, мониторинг станцияси, чанг-газ тозалаш, оқова сув тозалаш, ҳукумат қарори, экология қўмитаси, яидхп, my.gov.uz, атроф-муҳит муҳофазаси
экология, саноат корхоналари, компенсация тўлови, мониторинг станцияси, чанг-газ тозалаш, оқова сув тозалаш, ҳукумат қарори, экология қўмитаси, яидхп, my.gov.uz, атроф-муҳит муҳофазаси
Тоза ҳаво: экологик ускуналар ўрнатган корхоналарга имтиёзлар берилади
I ва II тоифадаги корхоналар экологик ускуналар ўрнатса, бюджетга тўланган компенсация тўловларининг бир қисми қайтарилади.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Атроф-муҳитга таъсири юқори бўлган (I ва II тоифа) саноат корхоналарига экологик ҳолатни яхшилаш бўйича амалга оширган чоралари учун бюджетга тўланган компенсация тўловларининг бир қисми қайтарилади. Бу тартиб Ҳукумат қарори билан тасдиқланди
.
Қарорга кўра, корхоналар икки босқичда рағбатлантирилади:
1-босқичда - атмосфера ҳавоси ифлосланишини кузатувчи мониторинг станциясини ўрнатган корхонага:
табиатга зарар етказиш бўйича шаклланган қарздорлик бекор қилинади;
республика бюджетига тўланадиган компенсация тўловларининг 50 фоизи 2 йил давомида қайтарилади.
2-босқичда - мониторинг станциясидан ташқари, чанг-газ ва (ёки) локал оқова сув тозалаш ускуналарини ўрнатган корхонага:
компенсация тўловларининг 70 фоизи 2 йил давомида қайтарилади.
Корхона ускуналар ўрнатилгани ҳақида Давлат хизматлари марказлари ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Экология қўмитасига хабарнома юборади.
Ҳужжатлар 15 иш куни ичида кўриб чиқилади ва натижасига кўра рағбатлантириш тўғрисида расмий хулоса берилади.