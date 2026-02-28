https://sputniknews.uz/20260228/eron-janubidagi-maktabda-kamida-85-nafar-bola-halok-boldi-56030722.html
Эрондаги мактабда камида 85 нафар бола ҳалок бўлди
Эрондаги мактабда камида 85 нафар бола ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ ва Исроил Минаб шаҳридаги қизлар мактабига зарба берди. 28.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-28T20:55+0500
2026-02-28T20:55+0500
2026-02-28T20:58+0500
эрон
ақш
исроил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1c/56030799_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_d51b9cdfc4b371de49616339ddeb516e.jpg
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Эрон Жанубидаги Ҳормозгон вилоятининг Минаб туманида жойлашган қиз болалар мактабига уюштирилган ҳужум оқибатида камида 60 бола ҳалок бўлди 80 киши яраланди, деб хабар қилди Эрон Ислом Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги вакили Ҳусайн Керманпур. Кейинроқ Минаб шаҳар прокурори қурбонлар сони 85та етди, деб хабар қилди IRNA ахборот агентлиги. Шанба куни АҚШ ва Исроил Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошлади. Ракета зарбалари Теҳрон, Исфахон ва яна бир неча шаҳарларга берилди. Турли оммавий ахборот воситалари нафақат ҳарбий нишонларга, балки Эрондаги фуқаролик инфратузилмасига ҳам ракета зарбалари ҳақида хабар бермоқда. Кўп сонли қурбонлар ва жароҳатлар ҳақида хабар берилган.Теҳрон бу АҚШ ва Исроилни асоссиз тажовузкорликда айблади ва Исроилга ҳамда АҚШнинг Яқон Шарқдаги тўртта ҳарбий базаларига жавоб зарбаси берди. Россия Ва Хитой Вашингтон ва Тел-Авивнинг ҳужумлари кескин қоралади ва 28 январ куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлиси ўтказишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20260228/tezkor-isroil-eronga-zarba-berdi-56018422.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1c/56030799_162:0:1118:717_1920x0_80_0_0_3b2f788a2cdae2338c0a6c66339893e7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
эрон, ақш, исроил
Эрондаги мактабда камида 85 нафар бола ҳалок бўлди
20:55 28.02.2026 (янгиланди: 20:58 28.02.2026)
АҚШ ва Исроил Минаб шаҳридаги қизлар мактабига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Эрон Жанубидаги Ҳормозгон вилоятининг Минаб туманида жойлашган қиз болалар мактабига уюштирилган ҳужум оқибатида камида 60 бола ҳалок бўлди 80 киши яраланди, деб хабар қилди Эрон Ислом Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги вакили Ҳусайн Керманпур.
"Олтмиш ёш бола ҳалок бўлди, 80 киши яраланди ва вайроналар остидан яна қанча жасад топилиши номаълум", деб ёзди у ижтимоий тармоқларда.
Кейинроқ Минаб шаҳар прокурори қурбонлар сони 85та етди, деб хабар қилди IRNA ахборот агентлиги.
Шанба куни АҚШ ва Исроил Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошлади. Ракета зарбалари Теҳрон, Исфахон ва яна бир неча шаҳарларга берилди.
Турли оммавий ахборот воситалари нафақат ҳарбий нишонларга, балки Эрондаги фуқаролик инфратузилмасига ҳам ракета зарбалари ҳақида хабар бермоқда. Кўп сонли қурбонлар ва жароҳатлар ҳақида хабар берилган.
Теҳрон бу АҚШ ва Исроилни асоссиз тажовузкорликда айблади ва Исроилга ҳамда АҚШнинг Яқон Шарқдаги тўртта ҳарбий базаларига жавоб зарбаси берди.
Россия Ва Хитой Вашингтон ва Тел-Авивнинг ҳужумлари кескин қоралади ва 28 январ куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлиси ўтказишга чақирди.