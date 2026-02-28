Энди фарзандимиз бешта бўлди — Хайрулла Ибадуллаевнинг турмуш ўртоғи
16:57 28.02.2026 (янгиланди: 17:28 28.02.2026)
Эксклюзив
Ҳайрулло Ибадуллаевнинг оиласи ва яқин қариндошлари билан интервью.
Бир неча кун олдин Санкт-Петербургда 7-қаватдан тушиб кетган болани ушлаб қолган ўзбекистонлик ишчи Хайрулла Ибадуллаев Россияда ҳақиқий қаҳрамонга айланди.
Sputnik мухбири Қашқадарё вилоятида Ибадуллаевнинг қишлоғида бўлиб унинг оила аъзолари ва яқин қариндошлари билан суҳбатлашди.
Хайрулланинг уй шароитлари жуда камтарин. Оиласи, тўрт нафар қиз фарзанди ва ота-онаси уни кутишмоқда.
“Тўрт қизим бор. Шуларнинг кам-кўстини, ҳамма нарсани қилиб берувчи мана шу хўжайиним бўлади. Бошқа ёрдам келадиган жойим йўқ мени”, деб ҳикоя қилади Хайрулло Ибадуллаевнинг турмуш ўртоғи Гулилола Сафарова.
“Ҳар телефон қилганимда, дадаси, бола яхшимикан, деб сўрайман. “Яхши дейишяпти, яхши дейишяпти”, дейди эрим. Энди нима десам бўлади, Худо хўжайинимга шу ўғилни тепадан ташлади, у ушлаб қолди. Аллоҳим балким бизларга ҳам ўғил берар. Дадаси, энди у ҳам фарзандимиз. Тўрт қизим бор эди, бешта бўлди, деб ҳазиллашиб қўяман”, - дейди Гулилола.
Ўз ҳаётини хавф остига қўйиб кўрсатган қаҳрамонлиги учун Хайрулла Ибадуллаев Россияда кўплаб мукофотларга сазовор бўлди. Унга Санкт-Петербург губернатори томонидан “Қутқаришда жасорат учун” кўкрак нишони билан, шунингдек ҳамда “Чегарасиз катта юраклар” мукофотининг илк лауреати бўлди. Бир миллион пул мукофоти ҳам олди. Ўзбекистон президенти томонидан “Жасорат” медали билан тақдирланди.
Хайрулланинг ўзи ушбу ишни жуда камтарин баҳолайди.
"Менимча ҳар бир эркак ҳам шу ишни қилар эди, айниқса у ёш бола бўлса", - деди Хайрулло.
Ҳайрулло Ибадуллаевнинг оиласи ва яқин қариндошлари билан тўлиқ суҳбатни Sputnik видеолавҳасида томоша қилинг.