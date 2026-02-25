https://sputniknews.uz/20260225/ibadullaev-jiyan-sozlab-berish-55929188.html
Санкт-Петербургда болани қутқариб қолган Ибадуллаев ҳақида унинг жияни сўзлаб берди
Санкт-Петербургда болани қутқариб қолган Ибадуллаев ҳақида унинг жияни сўзлаб берди
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургда 7-қаватдан тушиб кетган болани қутқарган қашқадарёлик Хайрулло Ибадуллаев ҳақида унинг жияни Асилбек Турсунов сўзлаб берди. У тоғанинг меҳрибонлиги ва ёрдамга доим тайёрлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Санкт-Петербург шаҳрида 7-қаватдан тушиб кетган болани қутқариб қолган қашқадарёлик Хайрулло Ибадуллаев ҳақида унинг жияни Асилбек Турсунов сўзлаб берди. У тоғасининг инсон сифатидаги фазилатларини таърифлади.Унинг айтишича, Хайрулло Ибадуллаевнинг турмуш ўртоғи Гулилола уй бекаси бўлиб, тўрт нафар фарзанд — Гулсевар, Гулноза, Ўғилой ва Озодани тарбиялайди. Шунингдек, у кекса ва тез-тез касал бўлиб турадиган қайнота-қайнонасига ҳам қарайди.Жиянининг таъкидлашича, Хайрулло аканинг бу ҳаракати тасодифий эмас.Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов Ибадуллаев билан учрашиб, унга бефарқ эмаслиги, ёрдамга тайёрлиги ва инсоний фазилатлари учун "Қутқаришдаги жасорати учун" мукофот белгисини топширди.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Санкт-Петербург шаҳрида 7-қаватдан тушиб кетган болани қутқариб қолган қашқадарёлик Хайрулло Ибадуллаев ҳақида унинг жияни Асилбек Турсунов сўзлаб берди. У тоғасининг инсон сифатидаги фазилатларини таърифлади.
"Тоғам 36 ёшда. Унинг оиласи Қашқадарё вилоятининг Ғузор туманида яшайди. Илгари маҳаллий бозорда ишлаган. Оиласи унчалик бой яшамайди, уйлари таъмирталаб", — деди у Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.
Унинг айтишича, Хайрулло Ибадуллаевнинг турмуш ўртоғи Гулилола уй бекаси бўлиб, тўрт нафар фарзанд — Гулсевар, Гулноза, Ўғилой ва Озодани тарбиялайди. Шунингдек, у кекса ва тез-тез касал бўлиб турадиган қайнота-қайнонасига ҳам қарайди.
Жиянининг таъкидлашича, Хайрулло аканинг бу ҳаракати тасодифий эмас.
"Тоғам табиатан жуда меҳрибон, болажонли инсон. Қариндошлари билан муносабати яхши, ҳаммага ёрдам беришга ҳаракат қилади. У учун қайси миллат вакили экани муҳим эмас — ўзбекми ёки русми. Чин дилдан ёрдам беришга тайёр. Шунинг учун 7-қаватдан тушиб кетган бола билан боғлиқ ҳолатда ҳам у бир зум ҳам иккиланмади", — деди Турсунов.
Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов Ибадуллаев билан учрашиб, унга бефарқ эмаслиги, ёрдамга тайёрлиги ва инсоний фазилатлари учун "Қутқаришдаги жасорати учун" мукофот белгисини топширди.