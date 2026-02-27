Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0a/20444069_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_911d01ebd671e06e2889b84334196533.jpg
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди.Давлат раҳбари вилоятни комплекс ривожлантириш бўйича йиғилишда йўл ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилишга тўхталиб ўтди.Мирзиёев Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғлайдиган 178 километрли магистрал йўл қарийб 30 йилдан бери капитал таъмирланмаганини таъкидлади.Мутасаддиларга қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаш топширилди.
ўзбекистон афғонистон тожикистон йўл таъмирлаш
ўзбекистон афғонистон тожикистон йўл таъмирлаш

Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади

16:20 27.02.2026
Президент топшириғига кўра, мутасаддилар қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаши керак.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди.
Давлат раҳбари вилоятни комплекс ривожлантириш бўйича йиғилишда йўл ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилишга тўхталиб ўтди.
Мирзиёев Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғлайдиган 178 километрли магистрал йўл қарийб 30 йилдан бери капитал таъмирланмаганини таъкидлади.
Мутасаддиларга қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаш топширилди.
