https://sputniknews.uz/20260227/ozbekiston-afgoniston-tojikiston-yol-56006232.html
Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади
Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди.
2026-02-27T16:20+0500
2026-02-27T16:20+0500
2026-02-27T16:20+0500
жамият
шавкат мирзиёев
афғонистон
тожикистон
ўзбекистон
йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0a/20444069_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_911d01ebd671e06e2889b84334196533.jpg
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди.Давлат раҳбари вилоятни комплекс ривожлантириш бўйича йиғилишда йўл ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилишга тўхталиб ўтди.Мирзиёев Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғлайдиган 178 километрли магистрал йўл қарийб 30 йилдан бери капитал таъмирланмаганини таъкидлади.Мутасаддиларга қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаш топширилди.
https://sputniknews.uz/20260208/transafgan-temir-yol-qaror-55551476.html
тожикистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0a/20444069_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f56d4c6140cb917a56650add1d7c9cd7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон афғонистон тожикистон йўл таъмирлаш
ўзбекистон афғонистон тожикистон йўл таъмирлаш
Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади
Президент топшириғига кўра, мутасаддилар қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаши керак.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғловчи йўл 30 йил ичида илк бор таъмирланади. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли топшириқ берди.
Давлат раҳбари вилоятни комплекс ривожлантириш бўйича йиғилишда йўл ва транспорт инфратузилмасини модернизация қилишга тўхталиб ўтди.
Мирзиёев Ўзбекистонни Афғонистон ва Тожикистон билан боғлайдиган 178 километрли магистрал йўл қарийб 30 йилдан бери капитал таъмирланмаганини таъкидлади.
Мутасаддиларга қурилиш ишларини уч ой ичида бошлаш топширилди.