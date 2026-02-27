Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260227/mirziyoev-surxondaryo-55988653.html
Мирзиёев Сурхондарё вилоятидаги ҳарбий қисмда бўлди
Мирзиёев Сурхондарё вилоятидаги ҳарбий қисмда бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни, шу жумладан, замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа комплексларини кўздан кечирди.
2026-02-27T09:41+0500
2026-02-27T09:41+0500
жамият
шавкат мирзиёев
сурхондарё
ҳарбий техника
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1b/55987430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b4d5b6b8cca167bfdc250900b74f7af.jpg
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистон президенти, Қуролли Кучлар Олий бош қўмондони Шавкат Мирзиёев Сурхондарё вилоятига ташрифи чоғида ҳарбий қисмда ҳам бўлди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, мазкур қисмда ҳам ҳарбий хизматчиларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш учун барча шарт-шароит яратилган. Ўқув бинолари, ошхона, ётоқхона, маънавият ва маърифат хоналари, спорт шаҳарчаси энг замонавий техника ва ускуналар билан жиҳозланган.Ҳозирги кунда турли минтақавий можароларда сунъий интеллект, робот, ракета, дрон ва уларга қарши воситалар кенг қўлланмоқда. Шундан келиб чиқиб, Олий бош қўмондон томонидан қўшинларда дронлар ва уларга қарши курашиш, сунъий интеллект билан ишлайдиган кибертузилмалар, роботлашган техникаларни қўллаш ва ҳаво ҳужумидан мудофаа бўйича янги бўлинмаларни ташкил этиш вазифаси қўйилган эди.Бу борада тизимли ишлар амалга оширилмоқда, миллий армия замонавий қурол-аслаҳалар билан таъминланмоқда.Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни, шу жумладан, замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа комплексларини кўздан кечирди.Миллий армияни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилашда замонавий қуролли можаролар, хавфсизликка мавжуд таҳдидлар ва ҳарбий ҳаракатлар театри хусусиятларини ҳисобга олиш зарурлиги таъкидланди.Қуролли Кучларнинг салоҳиятини ошириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шахсий таркибнинг шайлигини юксалтириш юзасидан белгиланган вазифалар ижросини изчил давом эттириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берилди.
https://sputniknews.uz/20260208/ozbekiston-harbiy-xizmatchilar-55522844.html
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1b/55987430_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_55484706c43f06f1a80b82db99dd5d3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев сурхондарё вилояти ҳарбий қисм ҳаво ҳужумидан мудофаа комплекслари
мирзиёев сурхондарё вилояти ҳарбий қисм ҳаво ҳужумидан мудофаа комплекслари

Мирзиёев Сурхондарё вилоятидаги ҳарбий қисмда бўлди

09:41 27.02.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни, шу жумладан, замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа комплексларини кўздан кечирди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистон президенти, Қуролли Кучлар Олий бош қўмондони Шавкат Мирзиёев Сурхондарё вилоятига ташрифи чоғида ҳарбий қисмда ҳам бўлди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, мазкур қисмда ҳам ҳарбий хизматчиларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш учун барча шарт-шароит яратилган. Ўқув бинолари, ошхона, ётоқхона, маънавият ва маърифат хоналари, спорт шаҳарчаси энг замонавий техника ва ускуналар билан жиҳозланган.
Ҳозирги кунда турли минтақавий можароларда сунъий интеллект, робот, ракета, дрон ва уларга қарши воситалар кенг қўлланмоқда. Шундан келиб чиқиб, Олий бош қўмондон томонидан қўшинларда дронлар ва уларга қарши курашиш, сунъий интеллект билан ишлайдиган кибертузилмалар, роботлашган техникаларни қўллаш ва ҳаво ҳужумидан мудофаа бўйича янги бўлинмаларни ташкил этиш вазифаси қўйилган эди.
Бу борада тизимли ишлар амалга оширилмоқда, миллий армия замонавий қурол-аслаҳалар билан таъминланмоқда.
Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни, шу жумладан, замонавий ҳаво ҳужумидан мудофаа комплексларини кўздан кечирди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть - Sputnik Ўзбекистон
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
Миллий армияни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилашда замонавий қуролли можаролар, хавфсизликка мавжуд таҳдидлар ва ҳарбий ҳаракатлар театри хусусиятларини ҳисобга олиш зарурлиги таъкидланди.
Қуролли Кучларнинг салоҳиятини ошириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шахсий таркибнинг шайлигини юксалтириш юзасидан белгиланган вазифалар ижросини изчил давом эттириш бўйича мутасаддиларга тегишли топшириқлар берилди.
Ўзбекистонда ҳарбий хизматчилар тайёргарлиги қандай кечади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.02.2026
Дрон ва рақамли технологиялар: Ўзбекистонда ҳарбий хизматчилар қандай тайёргарликдан ўтади
8 Феврал, 14:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0