Биринчи мартдан жарима хатлари почта орқали келмайди
Биринчи мартдан жарима хатлари почта орқали келмайди
1 мартдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун расмийлаштирилган маъмурий баённомаларни (жарима хатлари) етказиб бериш тўхтатилади. Бу ҳақда "Ўзбекистон почтаси" АЖ матбуот хизмати хабар бермоқда.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. 1 мартдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун расмийлаштирилган маъмурий баённомаларни (жарима хатлари) етказиб бериш тўхтатилади. Бу ҳақда "Ўзбекистон почтаси" АЖ матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, хизмат кўрсатишнинг тўхтатилишига Ички ишлар вазирлигининг “Хавфсиз шаҳар” тизимларини ривожлантириш давлат муассасаси билан 2026 йил учун шартнома имзоланмагани сабаб бўлган. Шу боис мазкур йўналишдаги почта жўнатмалари қабул қилинмайди ва етказилмайди.“Ўзбекистон почтаси” АЖ мазкур масала юзасидан қўшимча тафсилотлар эълон қилиниши билан жамоатчиликка маълум қилиб борилишини билдирди.
Oбуна бўлиш
"Ўзбекистон почтаси" бундай хизмат кўрсатишнинг тўхтатилиши сабабини очиқлади.
Қайд этилишича, хизмат кўрсатишнинг тўхтатилишига Ички ишлар вазирлигининг “Хавфсиз шаҳар” тизимларини ривожлантириш давлат муассасаси билан 2026 йил учун шартнома имзоланмагани сабаб бўлган. Шу боис мазкур йўналишдаги почта жўнатмалари қабул қилинмайди ва етказилмайди.
“Ўзбекистон почтаси” АЖ мазкур масала юзасидан қўшимча тафсилотлар эълон қилиниши билан жамоатчиликка маълум қилиб борилишини билдирди.
