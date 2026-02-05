Ўзбекистон
Камералар қайд этадиган йўл қоидабузарликлари рўйхати аниқланди
Қонун билан камералар орқали қайд этиладиган йўл қоидабузарликлари рўйхати ва жазо қўллаш муддатлари аниқ белгиланди. Айрим ҳолатларда қарор устидан шикоят бўлса, муддат 1 йилгача узайиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ўзбекистонда махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди. Бу нормаларни назарда тутувчи қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.Унга кўра, камералар орқали қуйидаги ҳуқуқбузарликлар қайд этилади:Шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жазо қўллаш муддатлари ҳам аниқ белгилаб берилди.Агар йўл қоидабузарлиги фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали аниқланган бўлса, маъмурий жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 ой ичида қўлланиши шарт.Маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят берилган ҳолларда эса жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 йил ичида қўлланиши мумкин.
12:47 05.02.2026 (янгиланди: 12:51 05.02.2026)
Камералар орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди ва улар учун маъмурий жазо қўллашнинг аниқ муддатлари қонун билан белгилаб қўйилди.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ўзбекистонда махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди. Бу нормаларни назарда тутувчи қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.
Унга кўра, камералар орқали қуйидаги ҳуқуқбузарликлар қайд этилади:
хавфсизлик камаридан фойдаланмаслик;
транспортни бошқариш вақтида телефондан фойдаланиш;
белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган миқдорда ошириш;
тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиш ва бошқалар.
Шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жазо қўллаш муддатлари ҳам аниқ белгилаб берилди.
Агар йўл қоидабузарлиги фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали аниқланган бўлса, маъмурий жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 ой ичида қўлланиши шарт.
Маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят берилган ҳолларда эса жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 йил ичида қўлланиши мумкин.
