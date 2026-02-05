https://sputniknews.uz/20260205/kamera-yol-qoidabuzarliklar-royxat-55486541.html
Камералар қайд этадиган йўл қоидабузарликлари рўйхати аниқланди
Камералар қайд этадиган йўл қоидабузарликлари рўйхати аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Қонун билан камералар орқали қайд этиладиган йўл қоидабузарликлари рўйхати ва жазо қўллаш муддатлари аниқ белгиланди. Айрим ҳолатларда қарор устидан шикоят бўлса, муддат 1 йилгача узайиши мумкин.
2026-02-05T12:47+0500
2026-02-05T12:47+0500
2026-02-05T12:51+0500
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ)
қоидабузарлик
ўзбекистон
жамият
ҳайдовчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2944:1655_1920x0_80_0_0_52ec24f7c8186461dd6cf8780427ccbf.jpg
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Ўзбекистонда махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди. Бу нормаларни назарда тутувчи қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.Унга кўра, камералар орқали қуйидаги ҳуқуқбузарликлар қайд этилади:Шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жазо қўллаш муддатлари ҳам аниқ белгилаб берилди.Агар йўл қоидабузарлиги фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали аниқланган бўлса, маъмурий жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 ой ичида қўлланиши шарт.Маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят берилган ҳолларда эса жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 йил ичида қўлланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260205/mamuriy-ogohlantirish-yol-qoidabuzarliklar-55486051.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/73/3257365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79b30e3a3609618ff82d11f1a5c325fa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, фото видео камера, йўл қоидабузарлик, маъмурий жавобгарлик, хавфсизлик камари, телефон, тезлик, тўхташ қоидаси, жазо муддати, шикоят
ўзбекистон, фото видео камера, йўл қоидабузарлик, маъмурий жавобгарлик, хавфсизлик камари, телефон, тезлик, тўхташ қоидаси, жазо муддати, шикоят
Камералар қайд этадиган йўл қоидабузарликлари рўйхати аниқланди
12:47 05.02.2026 (янгиланди: 12:51 05.02.2026)
Камералар орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди ва улар учун маъмурий жазо қўллашнинг аниқ муддатлари қонун билан белгилаб қўйилди.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда махсус автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали қайд этиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг қатъий рўйхати белгиланди. Бу нормаларни назарда тутувчи қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди
.
Унга кўра, камералар орқали қуйидаги ҳуқуқбузарликлар қайд этилади:
хавфсизлик камаридан фойдаланмаслик;
транспортни бошқариш вақтида телефондан фойдаланиш;
белгиланган ҳаракат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган миқдорда ошириш;
тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиш ва бошқалар.
Шунингдек, мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жазо қўллаш муддатлари ҳам аниқ белгилаб берилди.
Агар йўл қоидабузарлиги фото ва видео қайд этиш техника воситалари орқали аниқланган бўлса, маъмурий жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 ой ичида қўлланиши шарт.
Маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят берилган ҳолларда эса жазо ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб 1 йил ичида қўлланиши мумкин.