https://sputniknews.uz/20260226/yoshlar-daftar-ozgarishlar-55951383.html
Электрон платформа, ижтимоий шартнома ва пул мукофоти: “Ёшлар дафтари”да ўзгаришлар бўлади
Электрон платформа, ижтимоий шартнома ва пул мукофоти: “Ёшлар дафтари”да ўзгаришлар бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат қарори билан “Ёшлар дафтари”га киритиш тартиби ва ижтимоий ёрдам шартлари янгиланди. Рўйхатга 14–30 ёшли, даромади белгиланган мезондан ошмайдиган ёшлар киритилади. Энг фаоллар пул мукофоти олади.
2026-02-26T11:05+0500
2026-02-26T11:05+0500
2026-02-26T11:05+0500
ўзбекистон
жамият
янги қонун
яидхп
ёшлар
ёшлар сиёсати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_0:0:993:559_1920x0_80_0_0_b97571947a97cc9509e6d204fd741c59.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ҳукумат қарори билан “Ёшлар дафтари”га киритиладиган ёшлар тоифаси ҳамда уларга кўрсатиладиган ижтимоий ёрдам шартлари аниқлаштирилди. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги 312-сон қарорига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Қарорга кўра, “Ёшлар дафтари”га доимий ёки вақтинча яшаш жойи бўйича рўйхатда турган, 14 ёшга тўлган ва 31 ёшга тўлмаган қуйидаги тоифадаги ёшлар киритилади:“Ёшлар дафтари”га кириш ва ижтимоий ёрдам олиш учун ариза давлат хизматлари марказлари, Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) ёки Ёшлар ягона электрон платформаси орқали берилади.Мониторинг жараёнида ижтимоий шартномада белгиланган ҳар бир шарт ҳар ойда 100 балли тизим асосида баҳоланади. Барча шартлар бўйича тўпланган баллар йиғиндиси шартлар сонига бўлиниб, ўртача кўрсаткич аниқланади.Камида 6 ой давомида ижтимоий шартнома шартларини “аъло” даражада бажарган ва ўртача ойлик кўрсаткичи энг юқори бўлган 1 000 нафаргача ёшлар ҳар йили декабрь ойида базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 3 баравари миқдорида пул мукофоти билан тақдирланади.
https://sputniknews.uz/20260204/ijtimoiy-reestr-oilalar-toifa-ajratilish-55470298.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_10:0:921:683_1920x0_80_0_0_fabe5c59000aa169828d50f5d4a043d8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, вазирлар маҳкамаси, ёшлар дафтари, ижтимоий ёрдам, ижтимоий шартнома, бҳм, минимал истеъмол харажатлари, my.gov.uz, ёшлар ягона электрон платформаси
ўзбекистон, вазирлар маҳкамаси, ёшлар дафтари, ижтимоий ёрдам, ижтимоий шартнома, бҳм, минимал истеъмол харажатлари, my.gov.uz, ёшлар ягона электрон платформаси
Электрон платформа, ижтимоий шартнома ва пул мукофоти: “Ёшлар дафтари”да ўзгаришлар бўлади
Янги тартибга кўра, рўйхатга кам таъминланган оилалар ёшлари киритилади. Ижтимоий шартномани аъло бажарган 1 000 нафаргача ёш ҳар йили пул мукофоти билан тақдирланади.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Ҳукумат қарори билан “Ёшлар дафтари”га киритиладиган ёшлар тоифаси ҳамда уларга кўрсатиладиган ижтимоий ёрдам шартлари аниқлаштирилди. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги 312-сон қарорига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди
.
Қарорга кўра, “Ёшлар дафтари”га доимий ёки вақтинча яшаш жойи бўйича рўйхатда турган, 14 ёшга тўлган ва 31 ёшга тўлмаган қуйидаги тоифадаги ёшлар киритилади:
Ижтимоий реестрга киритилган оилалар аъзолари;
оиласининг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ойлик даромади минимал истеъмол харажатлари миқдорининг 2 бараваридан ошмайдиган ёшлар.
“Ёшлар дафтари”га кириш ва ижтимоий ёрдам олиш учун ариза давлат хизматлари марказлари, Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) ёки Ёшлар ягона электрон платформаси орқали берилади.
“Ёшлар дафтари” жамғармаси ҳисобидан ажратиладиган ёрдамлар индивидуал режа асосида ижтимоий шартнома тузиш орқали тақдим этилади. Мазкур шартнома шартларининг бажарилиши электрон платформа орқали автоматик мониторинг қилинади.
Мониторинг жараёнида ижтимоий шартномада белгиланган ҳар бир шарт ҳар ойда 100 балли тизим асосида баҳоланади. Барча шартлар бўйича тўпланган баллар йиғиндиси шартлар сонига бўлиниб, ўртача кўрсаткич аниқланади.
Камида 6 ой давомида ижтимоий шартнома шартларини “аъло” даражада бажарган ва ўртача ойлик кўрсаткичи энг юқори бўлган 1 000 нафаргача ёшлар ҳар йили декабрь ойида базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 3 баравари миқдорида пул мукофоти билан тақдирланади.