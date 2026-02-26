https://sputniknews.uz/20260226/samarkand-gef-assambleyasi-55957223.html
Оролбўйи ва экологик лойиҳалар учун грант имкони: Самарқандда GEF Ассамблеяси бўлиб ўтади
2026 йил май–июнь ойларида Самарқандда GEF VIII Ассамблеяси бўлиб ўтади. Тадбир Ўзбекистонга экологик лойиҳалар учун халқаро грантлар жалб қилиш, Оролбўйини тиклаш ва “яшил” иқтисодиётни ривожлантириш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. 2026 йил 31 май-6 июнь кунлари Самарқанд шаҳрида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришига қарши кураш соҳасидаги энг йирик халқаро тадбирлардан бири — Global Environment Facility (GEF)нинг VIII Ассамблеяси бўлиб ўтади. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.GEF Ассамблеяси 180 тадан ортиқ давлат, халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар, илмий доиралар ва фуқаролик жамияти вакилларини бирлаштиради. Муҳокамалар марказида иқлим ўзгариши, биохилма-хилликни сақлаш, ер деградациясига қарши кураш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва “яшил” иқтисодиётга ўтиш масалалари бўлади.GEF дунёдаги йирик экологик молия институтларидан бири ҳисобланади. Ассамблея янги грант дастурлари ва инвестиция ташаббуслари учун имконият яратиб, барқарор қишлоқ хўжалиги, сув бошқаруви ҳамда ноёб флора ва фаунани муҳофаза қилиш лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.Шунингдек, тадбир доирасида икки томонлама учрашувлар ва трансчегаравий экологик масалалар бўйича қўшма қарорлар қабул қилиниши кутилмоқда. Бу Марказий Осиё минтақаси учун айниқса долзарб ҳисобланади.
