CITES CoP20: МО давлатлари Самарқанд декларацияси ва 2032 йилгача режани тасдиқлади

CITES CoP20 конференциясида Марказий Осиё давлатлари Самарқанд декларацияси ва 2032 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик режасини тасдиқлади. Ҳужжат ноёб турлар ҳимоясини кучайтиришни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. "CITES CoP20" конференцияси доирасида Марказий Осиё давлатлари Самарқанд декларацияси ва 2032 йилгача мўлжалланган минтақавий ҳамкорлик режасини тасдиқлади, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Ёввойи флора ва фаунанинг ноёб турлари савдосини тартибга солувчи халқаро ҳужжат — CITES Конвенцияси томонларининг 20-конференцияси (CoP20)да қабул қилинди. Анжуманда 180 тадан ортиқ мамлакат делегатлари иштирок этмоқда.Режага кўра, табиатни муҳофаза қилиш, божхона, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва суд органлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, тезкор гуруҳлар тузиш ва замонавий мониторинг технологияларини жорий этиш назарда тутилган.Шунингдек, мамлакатлар ахборот алмашинувини кенгайтириш, чегараларда назоратни кучайтириш, ёввойи табиатнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш ва ноёб турларни ҳимоя қилиш бўйича ягона минтақавий стратегия ишлаб чиқишга келишиб олди.
Декларацияда Марказий Осиё давлатларининг ёввойи табиатни ҳимоя қилиш ва минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича мажбуриятлари белгилаб берилган.
"CITES CoP20" конференцияси доирасида Марказий Осиё давлатлари Самарқанд декларацияси ва 2032 йилгача мўлжалланган минтақавий ҳамкорлик режасини тасдиқлади, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Ёввойи флора ва фаунанинг ноёб турлари савдосини тартибга солувчи халқаро ҳужжат — CITES Конвенцияси томонларининг 20-конференцияси (CoP20)да қабул қилинди. Анжуманда 180 тадан ортиқ мамлакат делегатлари иштирок этмоқда.
Traffic International билан ҳамкорликда тайёрланган ҳужжатда мамлакатларнинг биологик хилма-хиллик йўқолиши, браконьерлик ва иқлим ўзгариши оқибатларига қарши курашиш бўйича саъй-ҳаракатларни кучайтириш нияти акс этган.
Режага кўра, табиатни муҳофаза қилиш, божхона, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва суд органлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, тезкор гуруҳлар тузиш ва замонавий мониторинг технологияларини жорий этиш назарда тутилган.
Шунингдек, мамлакатлар ахборот алмашинувини кенгайтириш, чегараларда назоратни кучайтириш, ёввойи табиатнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш ва ноёб турларни ҳимоя қилиш бўйича ягона минтақавий стратегия ишлаб чиқишга келишиб олди.