Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251112/kyrgyzstan-uzbekistan-chegara-53403085.html
Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин
Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон расмийлари чўлланишга қарши кураш ва ўрмонларни тиклаш мақсадида чегара бўйлаб “яшил дўстлик белбоғи” барпо этишни таклиф қилди. Таклиф Манас шаҳрида ўтган қўшма сув хўжалиги комиссияси йиғилишида илгари сурилди.
2025-11-12T10:10+0500
2025-11-12T10:10+0500
ҳамкорлик
ташқи сиёсат
жамият
учрашув
сув
иқлим ўзгариши
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/92/12329210_0:461:2048:1613_1920x0_80_0_0_51d0520ac3efa343946f831d27bd840d.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Қирғизистон расмийлари ўрмон массивларини тиклаш ва чўлланишга қарши курашиш мақсадида Қирғизистон–Ўзбекистон чегараси бўйлаб "яшил дўстлик белбоғи" барпо этишни таклиф этди.Бу ташаббус Жалолобод вилоятининг Манас шаҳрида бўлиб ўтган Қўшма қирғиз–ўзбек сув хўжалиги комиссиясининг еттинчи йиғилиши давомида илгари сурилди.Шунингдек, қирғиз томони чегара ҳудудларида томчилатиб ва автоматлаштирилган суғориш тизимларини жорий этиш, ҳамда сув-энергетика соҳасида давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни таклиф қилди.Учрашув якунида томонлар соҳадаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ва янги қўшма ташаббусларни амалга оширишга тайёр эканликларини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20251028/chegara-shartnoma-53042593.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/92/12329210_0:269:2048:1805_1920x0_80_0_0_017e5c35df34693fafc6cb425dd84300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қирғизистон, ўзбекистон, яшил дўстлик белбоғи, чегара лойиҳаси, чўлланишга қарши кураш, иқлим ўзгариши, сув хўжалиги комиссияси, манас шаҳри, жалолобод вилояти, томчилатиб суғориш, экология, барқарор ривожланиш
қирғизистон, ўзбекистон, яшил дўстлик белбоғи, чегара лойиҳаси, чўлланишга қарши кураш, иқлим ўзгариши, сув хўжалиги комиссияси, манас шаҳри, жалолобод вилояти, томчилатиб суғориш, экология, барқарор ривожланиш

Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин

10:10 12.11.2025
© Sputnik / А. Горячев / Медиабанкка ўтишРека Енисей
Река Енисей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / А. Горячев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ушбу лойиҳа чўлланишга қарши курашиш ва барқарор экотизим яратишга қаратилган
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Қирғизистон расмийлари ўрмон массивларини тиклаш ва чўлланишга қарши курашиш мақсадида Қирғизистон–Ўзбекистон чегараси бўйлаб "яшил дўстлик белбоғи" барпо этишни таклиф этди.
Бу ташаббус Жалолобод вилоятининг Манас шаҳрида бўлиб ўтган Қўшма қирғиз–ўзбек сув хўжалиги комиссиясининг еттинчи йиғилиши давомида илгари сурилди.
Учрашувда икки давлат делегациялари сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, иқлим ўзгариши шароитида сув-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ҳамда минтақавий ривожланиш истиқболларини муҳокама қилдилар.
Шунингдек, қирғиз томони чегара ҳудудларида томчилатиб ва автоматлаштирилган суғориш тизимларини жорий этиш, ҳамда сув-энергетика соҳасида давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни таклиф қилди.
Учрашув якунида томонлар соҳадаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ва янги қўшма ташаббусларни амалга оширишга тайёр эканликларини таъкидладилар.
Граница Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
Депутатлар ўзбек, қирғиз ва тожик чегараларига оид шартномани маъқуллади
28 Октябр, 17:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0