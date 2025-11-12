https://sputniknews.uz/20251112/kyrgyzstan-uzbekistan-chegara-53403085.html
Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин
Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон расмийлари чўлланишга қарши кураш ва ўрмонларни тиклаш мақсадида чегара бўйлаб “яшил дўстлик белбоғи” барпо этишни таклиф қилди. Таклиф Манас шаҳрида ўтган қўшма сув хўжалиги комиссияси йиғилишида илгари сурилди.
2025-11-12T10:10+0500
2025-11-12T10:10+0500
2025-11-12T10:10+0500
ҳамкорлик
ташқи сиёсат
жамият
учрашув
сув
иқлим ўзгариши
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/92/12329210_0:461:2048:1613_1920x0_80_0_0_51d0520ac3efa343946f831d27bd840d.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Қирғизистон расмийлари ўрмон массивларини тиклаш ва чўлланишга қарши курашиш мақсадида Қирғизистон–Ўзбекистон чегараси бўйлаб "яшил дўстлик белбоғи" барпо этишни таклиф этди.Бу ташаббус Жалолобод вилоятининг Манас шаҳрида бўлиб ўтган Қўшма қирғиз–ўзбек сув хўжалиги комиссиясининг еттинчи йиғилиши давомида илгари сурилди.Шунингдек, қирғиз томони чегара ҳудудларида томчилатиб ва автоматлаштирилган суғориш тизимларини жорий этиш, ҳамда сув-энергетика соҳасида давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни таклиф қилди.Учрашув якунида томонлар соҳадаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ва янги қўшма ташаббусларни амалга оширишга тайёр эканликларини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20251028/chegara-shartnoma-53042593.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1232/92/12329210_0:269:2048:1805_1920x0_80_0_0_017e5c35df34693fafc6cb425dd84300.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қирғизистон, ўзбекистон, яшил дўстлик белбоғи, чегара лойиҳаси, чўлланишга қарши кураш, иқлим ўзгариши, сув хўжалиги комиссияси, манас шаҳри, жалолобод вилояти, томчилатиб суғориш, экология, барқарор ривожланиш
қирғизистон, ўзбекистон, яшил дўстлик белбоғи, чегара лойиҳаси, чўлланишга қарши кураш, иқлим ўзгариши, сув хўжалиги комиссияси, манас шаҳри, жалолобод вилояти, томчилатиб суғориш, экология, барқарор ривожланиш
Қирғизистон ва Ўзбекистон чегарасида “яшил дўстлик белбоғи” яратилиши мумкин
Ушбу лойиҳа чўлланишга қарши курашиш ва барқарор экотизим яратишга қаратилган
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Қирғизистон расмийлари ўрмон массивларини тиклаш ва чўлланишга қарши курашиш мақсадида Қирғизистон–Ўзбекистон чегараси бўйлаб "яшил дўстлик белбоғи" барпо этишни таклиф этди
.
Бу ташаббус Жалолобод вилоятининг Манас шаҳрида бўлиб ўтган Қўшма қирғиз–ўзбек сув хўжалиги комиссиясининг еттинчи йиғилиши давомида илгари сурилди.
Учрашувда икки давлат делегациялари сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, иқлим ўзгариши шароитида сув-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ҳамда минтақавий ривожланиш истиқболларини муҳокама қилдилар.
Шунингдек, қирғиз томони чегара ҳудудларида томчилатиб ва автоматлаштирилган суғориш тизимларини жорий этиш, ҳамда сув-энергетика соҳасида давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришни таклиф қилди.
Учрашув якунида томонлар соҳадаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ва янги қўшма ташаббусларни амалга оширишга тайёр эканликларини таъкидладилар.