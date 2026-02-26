https://sputniknews.uz/20260226/saint-petersburg-bola-qutqarilish-55977925.html
Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди
Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургда ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ўтиб кетаётганлар курткасини чўзиб ушлаб қолди. Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолат.
2026-02-26T16:23+0500
2026-02-26T16:23+0500
2026-02-26T16:31+0500
россия
ҳодисалар
дунё янгиликлари
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25701082_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9a53388a493e43e7f194fac8e66db08f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтиб кетаётган фуқаролар курткасини чўзиб, ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ушлаб қолишди. Бу ҳақда РИА Новости фавқулодда хизматларга таяниб хабар берди.Маълум қилинишича, воқеа чоршанба куни Богатирский хиёбонида жойлашган квартирада содир бўлган. Ҳодиса пайтида хонадонда боланинг онаси ва акаси бўлган. Онаси ҳожатхонага кирган, акаси эса компьютер ўйнаётган бўлган.Санкт-Петербург прокуратураси ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилаётганини маълум қилди.Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолатдир. 22 февраль куни ўзбекистонлик Хайрулло Ибадуллаев еттинчи қават деразасидан тушиб кетган болани ушлаб қолиб, унинг ҳаётини сақлаб қолган.
https://sputniknews.uz/20260223/russia-bloger-ogli-qutqaruv-tafsilotlar-55898256.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25701082_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_df6d6bb39ffb1dc52746db278741d197.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санкт-петербург, бола, деразадан тушиш, қутқарув, риа новости, прокуратура, хайрулло ибадуллаев, россия, фавқулодда хизматлар
санкт-петербург, бола, деразадан тушиш, қутқарув, риа новости, прокуратура, хайрулло ибадуллаев, россия, фавқулодда хизматлар
Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди
16:23 26.02.2026 (янгиланди: 16:31 26.02.2026)
Санкт-Петербургда тўрт кун ичида иккинчи шундай ҳодиса қайд этилди. Богатирский проспектида онаси ҳожатхонада бўлган пайтда бола очиқ деразадан тушиб кетган.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Санкт-Петербургда ўтиб кетаётган фуқаролар курткасини чўзиб, ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ушлаб қолишди. Бу ҳақда РИА Новости фавқулодда хизматларга таяниб хабар берди
.
Маълум қилинишича, воқеа чоршанба куни Богатирский хиёбонида жойлашган квартирада содир бўлган. Ҳодиса пайтида хонадонда боланинг онаси ва акаси бўлган. Онаси ҳожатхонага кирган, акаси эса компьютер ўйнаётган бўлган.
Фавқулодда хизматлар маълумотига кўра, аёл болани квартира ичида қидириб, хонадаги дераза очиқ эканини кўрган. Ташқарига қараганда, дераза остида одамлар тўпланганини пайқаб, дарҳол кўчага тушган. Болани пастда турган ўтиб кетаётган шахслар курткани чўзиб ушлаб қолган, у куртка устига тушган.
Санкт-Петербург прокуратураси ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилаётганини маълум қилди.
Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолатдир. 22 февраль куни ўзбекистонлик Хайрулло Ибадуллаев еттинчи қават деразасидан тушиб кетган болани ушлаб қолиб, унинг ҳаётини сақлаб қолган.