Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260226/saint-petersburg-bola-qutqarilish-55977925.html
Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди
Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербургда ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ўтиб кетаётганлар курткасини чўзиб ушлаб қолди. Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолат.
2026-02-26T16:23+0500
2026-02-26T16:31+0500
россия
ҳодисалар
дунё янгиликлари
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25701082_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9a53388a493e43e7f194fac8e66db08f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтиб кетаётган фуқаролар курткасини чўзиб, ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ушлаб қолишди. Бу ҳақда РИА Новости фавқулодда хизматларга таяниб хабар берди.Маълум қилинишича, воқеа чоршанба куни Богатирский хиёбонида жойлашган квартирада содир бўлган. Ҳодиса пайтида хонадонда боланинг онаси ва акаси бўлган. Онаси ҳожатхонага кирган, акаси эса компьютер ўйнаётган бўлган.Санкт-Петербург прокуратураси ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилаётганини маълум қилди.Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолатдир. 22 февраль куни ўзбекистонлик Хайрулло Ибадуллаев еттинчи қават деразасидан тушиб кетган болани ушлаб қолиб, унинг ҳаётини сақлаб қолган.
https://sputniknews.uz/20260223/russia-bloger-ogli-qutqaruv-tafsilotlar-55898256.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1b/25701082_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_df6d6bb39ffb1dc52746db278741d197.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
санкт-петербург, бола, деразадан тушиш, қутқарув, риа новости, прокуратура, хайрулло ибадуллаев, россия, фавқулодда хизматлар
санкт-петербург, бола, деразадан тушиш, қутқарув, риа новости, прокуратура, хайрулло ибадуллаев, россия, фавқулодда хизматлар

Санкт-Петербургда бир ярим ёшли бола 10-қаватдан тушиб кетди

16:23 26.02.2026 (янгиланди: 16:31 26.02.2026)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Oбуна бўлиш
Санкт-Петербургда тўрт кун ичида иккинчи шундай ҳодиса қайд этилди. Богатирский проспектида онаси ҳожатхонада бўлган пайтда бола очиқ деразадан тушиб кетган.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Санкт-Петербургда ўтиб кетаётган фуқаролар курткасини чўзиб, ўнинчи қават деразасидан тушиб кетган бир ярим ёшли болани ушлаб қолишди. Бу ҳақда РИА Новости фавқулодда хизматларга таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа чоршанба куни Богатирский хиёбонида жойлашган квартирада содир бўлган. Ҳодиса пайтида хонадонда боланинг онаси ва акаси бўлган. Онаси ҳожатхонага кирган, акаси эса компьютер ўйнаётган бўлган.
Фавқулодда хизматлар маълумотига кўра, аёл болани квартира ичида қидириб, хонадаги дераза очиқ эканини кўрган. Ташқарига қараганда, дераза остида одамлар тўпланганини пайқаб, дарҳол кўчага тушган. Болани пастда турган ўтиб кетаётган шахслар курткани чўзиб ушлаб қолган, у куртка устига тушган.
Санкт-Петербург прокуратураси ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилаётганини маълум қилди.
Бу шаҳарда бир ҳафта ичида қайд этилган иккинчи шундай ҳолатдир. 22 февраль куни ўзбекистонлик Хайрулло Ибадуллаев еттинчи қават деразасидан тушиб кетган болани ушлаб қолиб, унинг ҳаётини сақлаб қолган.
Автомобиль скорой помощи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.02.2026
Россияда блогер ўғлини қутқарган ўзбекистонликка 1 млн рубль — ҳодиса тафсилотлари
23 Феврал, 18:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0