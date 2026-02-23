https://sputniknews.uz/20260223/russia-bloger-ogli-qutqaruv-tafsilotlar-55898256.html
Россияда блогер ўғлини қутқарган ўзбекистонликка 1 млн рубль — ҳодиса тафсилотлари
Санкт-Петербургда блогер Надежда Амранининг 8 ёшли ўғли 7-қават деразасидан йиқилиб тушган. Ўзбекистонлик фаррош Хайрулло Ибодуллаев болани тутиб олиб, танаси билан зарбани юмшатган. У 1 млн рубль мукофот олади.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Тигран Кеосаян номидаги тўртинчи мукофот Петербургда етти қаватли уй деразасидан тушиб кетган болани қутқариб қолган фаррош Хайрулло Ибодуллаевга топширилади. Бу ҳақда Russia Today бош муҳаррири Маргарита Симоньян маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, яқин вақтда Ибодуллаев билан боғланиб, унга 1 миллион рубль (тахминан 160 миллион сўм) тақдим этилади.Ҳодиса Санкт-Петербург кўчаларидан бирида содир бўлган. Кўп қаватли уйнинг 7-қавати деразасидан саккиз ёшли бола йиқилиб тушган.Болани ўзбекистонлик меҳнат мигранти Хайрулло Ибодуллаев қутқариб қолган. У ҳовлида ишлаётган пайтда боланинг очиқ деразада турганини кўрган.Гувоҳларнинг айтишича, бола аввал карниздан ушланиб турган, кейин кучи етмай пастга отилиб кетган. Ибодуллаев уни қўлидан келганича тутиб олган ва танаси билан йиқилиш зарбасини юмшатган. Ҳар иккиси ерга йиқилган.Шифокорлар болада оёқ синиши ва ички жароҳатлар борлигини маълум қилган. У шифохонага ётқизилган, ҳолати барқарор. Ибодуллаевнинг ўзи ҳам жароҳат олган — унда панжа ва қовурғалар синиши аниқланди.Маълум бўлишича, бола аввал ўйинчоғини деразадан ташлаб юборган, кейин уни олиш учун карнизга чиққан. Онаси уйда бўлган, аммо бошқа хонада. Боланинг онаси блогер Надежда Амрани экани маълум бўлди. Гувоҳлар сўзларига кўра, у ўғлининг йўқолганини дарҳол пайқамаган ва ҳодисадан анча кейин деразадан қараган.ОАВ маълумотларига кўра, Хайрулло Ибодуллаев Санкт-Петербургга Ўзбекистондан тўрт ой аввал ишлаш учун келган. Ўзбекистонда унинг тўрт нафар фарзанди ва ота-онаси қолган. Шунингдек, уй аҳолиси Ибодуллаевни қўллаб-қувватлаш мақсадида маблағ йиғишни бошлагани, ҳозирга қадар 100 минг рублдан ортиқ пул тўплангани айтилмоқда.
uz_UZ
