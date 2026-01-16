Абхазияда Ўзбекистон фуқароси Улуғ Ватан уруши фахрийсини ўлимдан асраб қолди
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Абхазияда Ўзбекистон фуқароси уруш фахрийсини ўлимдан сақлаб қолди.
11 январь куни Гагра шаҳрида яшаётган Улуғ Ватан уруши фахрийси Евдокия Котлярованинг уйида ёнғин чиққан. Шу яқин атрофда ишлаётган Ўзбекистон фуқароси Фахриддин Суяров аёл келинининг қичқириғини эшитиб, биринчи бўлиб ёрдамга келган. Хавфга қарамай, у ёнаётган уйга кириб, юра олмайдиган кекса аёлни олиб чиққан.
Кейин ўт ўчирувчилар етиб келиб, ёнғинни ўчиришган.
Суяров Гагра туман маъмуриятидан миннатдорчилик хати ва пул мукофоти берилган.
Улуғ ватан уруши фахрийсининг хонадони республика бюджети ҳисобидан таъмирлаб берилади.
Евдокия Котлярова уруш йилларида Ростов вилоятида яшаган. Унинг қишлоғи немислар томонидан босиб олингандан сўнг 11 ёшли қиз бобоси билан бирга партизанларга ёрдам бериб, уларга қишлоқ аҳолисининг хатларини етказиб бериб турган. Немислар унинг бобосини кўз ўнгида қатл қилишган.
