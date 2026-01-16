Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260116/abxaziya-ozbekiston-fuqarosi-ulug-vatan-urushi-faxriysini-olimdan-asrab-qoldi-54847327.html
Абхазияда Ўзбекистон фуқароси Улуғ Ватан уруши фахрийсини ўлимдан асраб қолди
Абхазияда Ўзбекистон фуқароси Улуғ Ватан уруши фахрийсини ўлимдан асраб қолди
Sputnik Ўзбекистон
Суяров Гагра туман маъмуриятидан миннатдорчилик хати ва пул мукофоти берилган. 16.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-16T11:32+0500
2026-01-16T11:32+0500
абхазия
ўзбекистон
улуғ ватан уруши
ёнғин
қаҳрамон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54842265_0:104:800:554_1920x0_80_0_0_e4b1a878adda91b3515511035fb166c1.jpg
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Абхазияда Ўзбекистон фуқароси уруш фахрийсини ўлимдан сақлаб қолди.11 январь куни Гагра шаҳрида яшаётган Улуғ Ватан уруши фахрийси Евдокия Котлярованинг уйида ёнғин чиққан. Шу яқин атрофда ишлаётган Ўзбекистон фуқароси Фахриддин Суяров аёл келинининг қичқириғини эшитиб, биринчи бўлиб ёрдамга келган. Хавфга қарамай, у ёнаётган уйга кириб, юра олмайдиган кекса аёлни олиб чиққан.Кейин ўт ўчирувчилар етиб келиб, ёнғинни ўчиришган.Суяров Гагра туман маъмуриятидан миннатдорчилик хати ва пул мукофоти берилган.Улуғ ватан уруши фахрийсининг хонадони республика бюджети ҳисобидан таъмирлаб берилади. Евдокия Котлярова уруш йилларида Ростов вилоятида яшаган. Унинг қишлоғи немислар томонидан босиб олингандан сўнг 11 ёшли қиз бобоси билан бирга партизанларга ёрдам бериб, уларга қишлоқ аҳолисининг хатларини етказиб бериб турган. Немислар унинг бобосини кўз ўнгида қатл қилишган.
абхазия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54842265_0:29:800:629_1920x0_80_0_0_ae18937d86b1a112ffe1f08872919fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ёнғин, қаҳрамон
абхазия, ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ёнғин, қаҳрамон

Абхазияда Ўзбекистон фуқароси Улуғ Ватан уруши фахрийсини ўлимдан асраб қолди

11:32 16.01.2026
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишГражданина Узбекистана, спасшего в Гагре ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Котлярову, наградили
Гражданина Узбекистана, спасшего в Гагре ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Котлярову, наградили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.01.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Суяров Гагра туман маъмуриятидан миннатдорчилик хати ва пул мукофоти берилган.
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Абхазияда Ўзбекистон фуқароси уруш фахрийсини ўлимдан сақлаб қолди.
11 январь куни Гагра шаҳрида яшаётган Улуғ Ватан уруши фахрийси Евдокия Котлярованинг уйида ёнғин чиққан. Шу яқин атрофда ишлаётган Ўзбекистон фуқароси Фахриддин Суяров аёл келинининг қичқириғини эшитиб, биринчи бўлиб ёрдамга келган. Хавфга қарамай, у ёнаётган уйга кириб, юра олмайдиган кекса аёлни олиб чиққан.
Кейин ўт ўчирувчилар етиб келиб, ёнғинни ўчиришган.
Суяров Гагра туман маъмуриятидан миннатдорчилик хати ва пул мукофоти берилган.
Улуғ ватан уруши фахрийсининг хонадони республика бюджети ҳисобидан таъмирлаб берилади.

Евдокия Котлярова уруш йилларида Ростов вилоятида яшаган. Унинг қишлоғи немислар томонидан босиб олингандан сўнг 11 ёшли қиз бобоси билан бирга партизанларга ёрдам бериб, уларга қишлоқ аҳолисининг хатларини етказиб бериб турган. Немислар унинг бобосини кўз ўнгида қатл қилишган.
© Sputnik АбхазияЕвдокия Котлярова
Евдокия Котлярова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.01.2026
Евдокия Котлярова
© Sputnik Абхазия
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0