Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260226/eaeu-oqituvchi-ilmiy-unvon-55962538.html
ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди
ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ давлатлари илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишди. 2026 йилдан ўқитувчи ва илмий ходимлар бошқа аъзо давлатда ишга жойлашишда унвонни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.
2026-02-26T13:02+0500
2026-02-26T13:02+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
илмий унвон
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/735/32/7353262_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_2e02a54b596455b590486b76eecfe51d.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган қатор ҳужжатларни келишиб олди.Асосий қарорлардан бири — ЕОИИ давлатларида илмий унвонлар тўғрисидаги ҳужжатларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишиш ва уни имзолаш учун зарур тартиб-таомилларга юбориш бўлди.Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, иттифоқ мамлакатларининг ўқитувчилари ва илмий ходимлари ЕОИИнинг бошқа давлатига ишга жойлашишда аввал берилган илмий унвонларни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.Йиғилишда ЕОИИдаги макроиқтисодий вазият ҳам муҳокама қилинди. Комиссия маълумотларига кўра, 2025 йилда аъзо давлатларда иқтисодий ўсиш меҳнат унумдорлигининг ошиши ва бандликнинг самарали тармоқлар фойдасига қайта тақсимланиши билан таъминланган.
https://sputniknews.uz/20260225/eaeu-intellektual-transport-makon-55936430.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/735/32/7353262_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_1ce65d6e7fad7c4a3e37b802f5715a08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еик, илмий унвон, ишга жойлашиш, ўқитувчи, илмий ходим, интеграция, меҳнат бозори, 2026 йил
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еик, илмий унвон, ишга жойлашиш, ўқитувчи, илмий ходим, интеграция, меҳнат бозори, 2026 йил

ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди

13:02 26.02.2026
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Oбуна бўлиш
Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, ўқитувчи ва илмий ходимлар бошқа аъзо давлатда ишга киришда унвонни қайта тасдиқламайди.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган қатор ҳужжатларни келишиб олди.
Асосий қарорлардан бири — ЕОИИ давлатларида илмий унвонлар тўғрисидаги ҳужжатларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишиш ва уни имзолаш учун зарур тартиб-таомилларга юбориш бўлди.
Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, иттифоқ мамлакатларининг ўқитувчилари ва илмий ходимлари ЕОИИнинг бошқа давлатига ишга жойлашишда аввал берилган илмий унвонларни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.
Йиғилишда ЕОИИдаги макроиқтисодий вазият ҳам муҳокама қилинди. Комиссия маълумотларига кўра, 2025 йилда аъзо давлатларда иқтисодий ўсиш меҳнат унумдорлигининг ошиши ва бандликнинг самарали тармоқлар фойдасига қайта тақсимланиши билан таъминланган.
Грузовые автомобили на трассе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда ягона интеллектуал транспорт макони: ташувчиларга бундан қандай фойда
Кеча, 14:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0