https://sputniknews.uz/20260226/eaeu-oqituvchi-ilmiy-unvon-55962538.html
ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди
ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ давлатлари илмий унвонларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишди. 2026 йилдан ўқитувчи ва илмий ходимлар бошқа аъзо давлатда ишга жойлашишда унвонни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.
2026-02-26T13:02+0500
2026-02-26T13:02+0500
2026-02-26T13:02+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
илмий унвон
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/735/32/7353262_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_2e02a54b596455b590486b76eecfe51d.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган қатор ҳужжатларни келишиб олди.Асосий қарорлардан бири — ЕОИИ давлатларида илмий унвонлар тўғрисидаги ҳужжатларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишиш ва уни имзолаш учун зарур тартиб-таомилларга юбориш бўлди.Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, иттифоқ мамлакатларининг ўқитувчилари ва илмий ходимлари ЕОИИнинг бошқа давлатига ишга жойлашишда аввал берилган илмий унвонларни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.Йиғилишда ЕОИИдаги макроиқтисодий вазият ҳам муҳокама қилинди. Комиссия маълумотларига кўра, 2025 йилда аъзо давлатларда иқтисодий ўсиш меҳнат унумдорлигининг ошиши ва бандликнинг самарали тармоқлар фойдасига қайта тақсимланиши билан таъминланган.
https://sputniknews.uz/20260225/eaeu-intellektual-transport-makon-55936430.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/735/32/7353262_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_1ce65d6e7fad7c4a3e37b802f5715a08.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еик, илмий унвон, ишга жойлашиш, ўқитувчи, илмий ходим, интеграция, меҳнат бозори, 2026 йил
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еик, илмий унвон, ишга жойлашиш, ўқитувчи, илмий ходим, интеграция, меҳнат бозори, 2026 йил
ЕОИИда ўқитувчи бошқа аъзо давлатда ишга жойлашганда илмий унвонини қайта тасдиқламайди
Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, ўқитувчи ва илмий ходимлар бошқа аъзо давлатда ишга киришда унвонни қайта тасдиқламайди.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган қатор ҳужжатларни келишиб олди
.
Асосий қарорлардан бири — ЕОИИ давлатларида илмий унвонлар тўғрисидаги ҳужжатларни ўзаро тан олиш бўйича битимни келишиш ва уни имзолаш учун зарур тартиб-таомилларга юбориш бўлди.
Битим 2026 йилнинг биринчи ярмида имзоланиши режалаштирилган. У кучга киргач, иттифоқ мамлакатларининг ўқитувчилари ва илмий ходимлари ЕОИИнинг бошқа давлатига ишга жойлашишда аввал берилган илмий унвонларни қайта тасдиқлаш талабидан озод этилади.
Йиғилишда ЕОИИдаги макроиқтисодий вазият ҳам муҳокама қилинди. Комиссия маълумотларига кўра, 2025 йилда аъзо давлатларда иқтисодий ўсиш меҳнат унумдорлигининг ошиши ва бандликнинг самарали тармоқлар фойдасига қайта тақсимланиши билан таъминланган.