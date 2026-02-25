https://sputniknews.uz/20260225/eaeu-intellektual-transport-makon-55936430.html
ЕОИИда ягона интеллектуал транспорт макони: ташувчиларга бундан қандай фойда
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ давлатлари интеллектуал транспорт тизимлари бўйича “Йўл харитаси”ни тасдиқлади. Интеграция ҳайдовчилар ва ташувчиларга об-ҳаво, тирбандлик ва ЙТҲ ҳақида тезкор ҳамда стандарт маълумот олиш имконини беради.
2026-02-25T14:31+0500
2026-02-25T14:31+0500
2026-02-25T14:33+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
рақамли технологиялар
еик
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/94/84/948406_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_698859bb0678bf0605ba28fae3b7415d.jpg
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда интеллектуал транспорт тизимлари ҳамкорлигини такомиллаштириш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат ЕОИИ мамлакатлари ўртасида интеллектуал транспорт тизимларини интеграция қилиш, илғор тажрибаларни жорий этиш ва ўзаро ахборот алмашинувини йўлга қўйишни назарда тутади.Интеллектуал транспорт тизимларининг ўзаро интеграцияси ягона ахборот маконини яратишга хизмат қилади. Бу орқали ташувчилар об-ҳаво шароити, тирбандликлар ва йўл-транспорт ҳодисалари ҳақида стандартлаштирилган маълумот олиш имконига эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20260118/kazakhstan-temir-yol-tranzit-osish-54879075.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/94/84/948406_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_454c3e8d907aca9e1fb0b6a0a121caab.jpg
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, интеллектуал транспорт тизими, йўл харитаси, ягона ахборот макони, тирбандлик, йўл-транспорт ҳодисаси, об-ҳаво маълумоти, рақамлаштириш, транспорт интеграцияси, фуқаро манфаат
14:31 25.02.2026 (янгиланди: 14:33 25.02.2026)
Ҳайдовчилар йўл ҳолати, тирбандлик ва об-ҳаво ҳақида тезкор маълумот олиш имконига эга бўлади.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда интеллектуал транспорт тизимлари ҳамкорлигини такомиллаштириш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжат ЕОИИ мамлакатлари ўртасида интеллектуал транспорт тизимларини интеграция қилиш, илғор тажрибаларни жорий этиш ва ўзаро ахборот алмашинувини йўлга қўйишни назарда тутади.
Амалий чора-тадбирлар қаторида асосий хизматлар рўйхатини шакллантириш, маълумот алмашинуви форматларини ишлаб чиқиш ва тегишли меъёрий базани такомиллаштириш белгиланган.
Интеллектуал транспорт тизимларининг ўзаро интеграцияси ягона ахборот маконини яратишга хизмат қилади. Бу орқали ташувчилар об-ҳаво шароити, тирбандликлар ва йўл-транспорт ҳодисалари ҳақида стандартлаштирилган маълумот олиш имконига эга бўлади.