Қозоғистон йирик транспорт-логистика хабга айланмоқда — темир йўл транзити 20%дан кўп ўсди

2025 йилда Қозоғистонда темир йўл орқали юклар транзити 20 фоиздан кўпроққа ошиб, 33 млн тоннани ташкил этди. Экспорт ташиш ҳажми 89 млн тоннадан ошди, тариф юк айланмаси эса 289 млрд т-кмга етди.
2026-01-18T15:58+0500
2026-01-18T15:58+0500
2026-01-18T16:09+0500
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. 2025 йилда Қозоғистонда темир йўл орқали юклар транзити 20 фоиздан кўпроққа ўсиб, 33 миллион тоннани ташкил этди, экспорт ташиш ҳажми эса 89 миллион тоннадан ошди. Бу ҳақда Қозоғистон темир йўллари (ҚТЖ) бошқаруви раиси Талгат Алдибергенов Қасим-Жомарт Тоқаевга тақдим этган маълумотида қайд этилди.Шунингдек, компания раҳбари президентга ҚТЖнинг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботида қуйидагиларни маълум қилди:Қозоғистон президенти мамлакатни йирик транспорт-логистика хабига айлантириш зарурлигини бир неча бор таъкидлаб келган. Жорий йилда Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқига раисликни қабул қилди. Давлат раҳбари аввалроқ иттифоқ жаҳон транспорт-логистика маркази сифатида шаклланиш салоҳиятига эга эканини билдирган.
15:58 18.01.2026
Темир йўл орқали транзит ва экспорт ҳажмларининг ошиши Қозоғистоннинг минтақавий транспорт-логистика маркази сифатидаги ролини кучайтираётганини кўрсатмоқда
