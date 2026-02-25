Президент Беларусь бош вазирини қабул қилди: шерикликни кенгайтириш муҳокама қилинди

https://sputniknews.uz/20260225/prezident-belarus-bosh-vazir-qabul-55928485.html
Президент Шавкат Мирзиёев Беларусь бош вазири Александр Турчин билан музокара ўтказди. Томонлар савдо ҳажмининг 1 млрд долларга етганини қайд этиб, саноат, қишлоқ хўжалиги ва кооперация лойиҳаларини кенгайтиришни муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 24 февраль куни Ўзбекистонда расмий ташриф билан бўлиб турган Беларусь бош вазири Александр Турчинни қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон–Беларусь кўп қиррали шериклигини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Томонлар машинасозлик, электротехника, фармацевтика, тўқимачилик, озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида қўшма лойиҳаларни илгари суриш орқали иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш муҳимлигини қайд этдилар.Шунингдек, ҳудудлараро алоқаларни мустаҳкамлаш ва маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш зарурлиги таъкидланди.
шавкат мирзиёев, александр турчин, ўзбекистон, беларусь, тошкент, минск, товар айирбошлаш, 1 миллиард доллар, саноат кооперацияси, машинасозлик, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги, ҳудудлараро ҳамкорлик
09:20 25.02.2026 (янгиланди: 10:04 25.02.2026)
Ўтган йил икки мамлакат ўртасидаги савдо ҳажми сезиларли ўсди. Энди эътибор саноат кооперацияси ва қўшма ишлаб чиқаришларни кенгайтиришга қаратилмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 24 февраль куни Ўзбекистонда расмий ташриф билан бўлиб турган Беларусь бош вазири Александр Турчинни қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш ҳамда Ўзбекистон–Беларусь кўп қиррали шериклигини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Айниқса, савдо-иқтисодий ҳамкорликдаги ижобий суръатлар қайд этилди. Ўтган йили товар айирбошлаш ҳажми 25 фоизга ўсиб, қарийб 1 миллиард долларга етгани таъкидланди.
Томонлар машинасозлик, электротехника, фармацевтика, тўқимачилик, озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида қўшма лойиҳаларни илгари суриш орқали иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш муҳимлигини қайд этдилар.
Шунингдек, ҳудудлараро алоқаларни мустаҳкамлаш ва маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш зарурлиги таъкидланди.