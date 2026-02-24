https://sputniknews.uz/20260224/gaz-qidiruv-ozbekneftgaz-ozgarishlar-55902094.html
Янги газ қудуқлари ва қидирувни кучайтириш: “Ўзбекнефтгаз”даги ўзгаришлар кўриб чиқилди
Янги газ қудуқлари ва қидирувни кучайтириш: “Ўзбекнефтгаз”даги ўзгаришлар кўриб чиқилди
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзбекнефтгаз”да ташкилий оптималлаштириш, кредит портфелини тартибга солиш ва дебитор қарздорликни қисқартириш ишлари бошланди. Янги газ конлари очилди, форензик аудит ва ESG тамойиллари жорий этилади.
2026-02-24T09:23+0500
2026-02-24T09:23+0500
2026-02-24T10:06+0500
ўзбекистон
жамият
газ
нефть
ўзбекнефтгаз
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/18/55901922_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_0594788a9b8c23d964af6fdaa61b10cc.jpg
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича берилган топшириқлар ижроси билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, марказий аппарат тузилмаси оптималлаштирилмоқда, ишлаб чиқариш хизматлари ва пудрат ишлари бўйича нархлар қайта кўриб чиқилмоқда, кредит портфели тартибга солинмоқда. Соҳага оид бўлмаган активлар чиқарилмоқда ҳамда дебитор қарздорликни қисқартириш чоралари кўрилмоқда.Стратегик ривожланиш доирасида форензик аудит ўтказиш, харид жараёнларини такомиллаштириш, ESG тамойилларини жорий этиш ва ҳисоботларни халқаро стандартларга мос тайёрлаш ишлари тезлаштирилади.Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.Маълумот учун: Форензик аудит — молиявий фаолиятни чуқур таҳлил қилиб, эҳтимолий қонунбузилиш ёки коррупция ҳолатларини аниқлашга қаратилган махсус текширув.ESG (Environmental, Social, Governance) — компания фаолиятида экологик масъулият, ижтимоий барқарорлик ва корпоратив бошқарув стандартларига риоя қилиш тамойиллари.
https://sputniknews.uz/20260130/mirziyoev-ozbekneftgaz-55386531.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/18/55901922_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_581fc8fa2bb93a055db1837ff475bdbb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, ўзбекнефтгаз, газ конденсат кони, энергетика ўзбекистон, форензик аудит, esg, 3d сейсмик қидирув, углеводород захиралари, дебитор қарздорлик
шавкат мирзиёев, ўзбекнефтгаз, газ конденсат кони, энергетика ўзбекистон, форензик аудит, esg, 3d сейсмик қидирув, углеводород захиралари, дебитор қарздорлик
Янги газ қудуқлари ва қидирувни кучайтириш: “Ўзбекнефтгаз”даги ўзгаришлар кўриб чиқилди
09:23 24.02.2026 (янгиланди: 10:06 24.02.2026)
Компания тузилмаси қайта кўриб чиқилиб, молиявий интизом кучайтирилмоқда. Янги газ конлари очилди, халқаро стандартларга ўтиш тезлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича берилган топшириқлар ижроси билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, марказий аппарат тузилмаси оптималлаштирилмоқда, ишлаб чиқариш хизматлари ва пудрат ишлари бўйича нархлар қайта кўриб чиқилмоқда, кредит портфели тартибга солинмоқда. Соҳага оид бўлмаган активлар чиқарилмоқда ҳамда дебитор қарздорликни қисқартириш чоралари кўрилмоқда.
2026–2027 йилларда янги майдонларда геология-қидирув ишларини кучайтириш, 3D сейсмик тадқиқотлар ҳажмини ошириш ва қудуқларни қурилиш билан якунлаш режалаштирилган. Жорий йил январь–февраль ойларида иккита янги газ конденсат кони очилгани маълум қилинди.
Стратегик ривожланиш доирасида форензик аудит ўтказиш, харид жараёнларини такомиллаштириш, ESG тамойилларини жорий этиш ва ҳисоботларни халқаро стандартларга мос тайёрлаш ишлари тезлаштирилади.
Давлат раҳбари мутасаддиларга тегишли топшириқлар берди.
Маълумот учун: Форензик аудит — молиявий фаолиятни чуқур таҳлил қилиб, эҳтимолий қонунбузилиш ёки коррупция ҳолатларини аниқлашга қаратилган махсус текширув.
ESG (Environmental, Social, Governance) — компания фаолиятида экологик масъулият, ижтимоий барқарорлик ва корпоратив бошқарув стандартларига риоя қилиш тамойиллари.