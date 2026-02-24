https://sputniknews.uz/20260224/bogcha-bolalar-zaharlanish-jinoyat-ish-55923903.html
Фарғонада боғча болаларида заҳарланиш гумони — жиноят иши қўзғатилди
Фарғонада боғча болаларида заҳарланиш гумони — жиноят иши қўзғатилди
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона шаҳрида бир нечта давлат мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчилари тана ҳарорати кўтарилиши ва ич кетиши белгилари билан шифохонага мурожаат қилди. Ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилди.
2026-02-24T17:46+0500
2026-02-24T17:46+0500
2026-02-24T18:03+0500
ўзбекистон
жамият
боғчалар
заҳарланиш
болалар
фарғона вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36013284_0:378:2867:1991_1920x0_80_0_0_0eeb0e2f2292bce1fde322cd468ddaf7.jpg
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Фарғона шаҳрида бир нечта боғча тарбияланувчилари Юқумли касалликлар шифохонасига тушган ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Бу ҳақда Фарғона вилояти ИИБ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, 21 феврал куни Фарғона шаҳар ИИБ навбатчилик қисмига келиб тушган хабарга кўра, шаҳардаги 58, 2 ва 61-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчилари “тана ҳарорати кўтарилиши, қоринда оғриқ, ич ўтиши” белгилари билан Юқумли касалликлар шифохонасига мурожаат қилишган. Мазкур ҳолат юзасидан Фарғона шаҳар ИИБ томонидан Жиноят кодексининг 257¹-моддаси (санитарияга оид қонунчиликни ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган.Барча тегишли турдаги экспертизалар тайинланган. Дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260223/fergana-bogchalar-zaharlanish-munosabat-55885313.html
ўзбекистон
фарғона вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36013284_589:574:2472:1986_1920x0_80_0_0_f18127ebd1442f9eafa5d299daa88454.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона, боғча болалари, заҳарланиш, жиноят иши, ииб, мактабгача таълим, юқумли касалликлар шифохонаси, 257¹-модда, санитария қоидалари, тергов
фарғона, боғча болалари, заҳарланиш, жиноят иши, ииб, мактабгача таълим, юқумли касалликлар шифохонаси, 257¹-модда, санитария қоидалари, тергов
Фарғонада боғча болаларида заҳарланиш гумони — жиноят иши қўзғатилди
17:46 24.02.2026 (янгиланди: 18:03 24.02.2026)
Фарғона шаҳрида бир нечта боғча тарбияланувчиларида тана ҳарорати кўтарилиши ва ич кетиши белгилари билан шифохонага олиб борилган. Ҳолат юзасидан тергов бошланди.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Фарғона шаҳрида бир нечта боғча тарбияланувчилари Юқумли касалликлар шифохонасига тушган ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Бу ҳақда Фарғона вилояти ИИБ матбуот хизмати хабар берди
.
Таъкидланишича, 21 феврал куни Фарғона шаҳар ИИБ навбатчилик қисмига келиб тушган хабарга кўра, шаҳардаги 58, 2 ва 61-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчилари “тана ҳарорати кўтарилиши, қоринда оғриқ, ич ўтиши” белгилари билан Юқумли касалликлар шифохонасига мурожаат қилишган.
Хозирда вазият Фарғона вилояти прокуратураси, ИИБ ҳамда бошқа мутасадди идораларнинг маъсуллари томонидан тўлиқ ўрганилмоқда.
Мазкур ҳолат юзасидан Фарғона шаҳар ИИБ томонидан Жиноят кодексининг 257¹-моддаси (санитарияга оид қонунчиликни ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Барча тегишли турдаги экспертизалар тайинланган. Дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.