https://sputniknews.uz/20260223/fergana-bogchalar-zaharlanish-munosabat-55885313.html
Фарғонадаги боғчаларда “оммавий заҳарланиш” ҳақидаги видеога расмий муносабат
Фарғонадаги боғчаларда “оммавий заҳарланиш” ҳақидаги видеога расмий муносабат
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона шаҳридаги 2-, 58- ва 61-сонли боғчалар тарбияланувчиларида ўткир диарея белгилари аниқланди. 62 нафар бола стационар даволанмоқда. Санитария хизмати ошхона ва овқат етказиб берувчи корхонада текширув ўтказмоқда.
2026-02-23T12:48+0500
2026-02-23T12:48+0500
2026-02-23T12:48+0500
ўзбекистон
жамият
мактабгача таълим
болалар
заҳарланиш
озиқ-овқат
санитария-эпидемиология қўмитаси (санэпидқўмита)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/722/76/7227632_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b6855bec655b3ef7e57d8e03c27b1767.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда Фарғона шаҳридаги давлат боғчаларида оммавий заҳарланиш ҳақида тарқалган хабарлар юзасидан расмий муносабат билдирилди.Фарғона вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, 21 февраль куни соат 19:00 дан бошлаб Фарғона шаҳрида жойлашган 2-, 58- ва 61-сонли мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари юқумли касалликлар шифохонасига мурожаат қилган.Ҳозирда бўлимда 62 нафар бемор стационар даволанмоқда, уларнинг ҳолати қониқарли деб баҳоланган.Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бошқармаси мутахассислари боғчалар ошхоналари ҳамда овқат етказиб берувчи корхонада текширув ўтказмоқда. Болалар истеъмол қилган таомлардан лаборатория таҳлиллари учун намуналар олинган.
https://sputniknews.uz/20251010/jizzax-bogcha-bolalar-ovqat-zaharlanish-52595770.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/722/76/7227632_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bd5a040f246f00c49d40f8d2155cc798.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона, фарғона шаҳри, боғча болалари, оммавий заҳарланиш, ич кетиши, ўткир диарея, юқумли касалликлар шифохонаси, 62 нафар бола, санитария текшируви, мактабгача таълим ташкилоти
фарғона, фарғона шаҳри, боғча болалари, оммавий заҳарланиш, ич кетиши, ўткир диарея, юқумли касалликлар шифохонаси, 62 нафар бола, санитария текшируви, мактабгача таълим ташкилоти
Фарғонадаги боғчаларда “оммавий заҳарланиш” ҳақидаги видеога расмий муносабат
21 февраль куни кечқурун Фарғона шаҳридаги учта боғча тарбияланувчилари ич кетиши ва юқори ҳарорат белгилари билан шифохонага ётқизилди. Айни пайтда 62 нафар бола стационар даволанмоқда
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Ижтимоий тармоқларда Фарғона шаҳридаги давлат боғчаларида оммавий заҳарланиш ҳақида тарқалган хабарлар юзасидан расмий муносабат билдирилди
.
Фарғона вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, 21 февраль куни соат 19:00 дан бошлаб Фарғона шаҳрида жойлашган 2-, 58- ва 61-сонли мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари юқумли касалликлар шифохонасига мурожаат қилган.
Болаларда тана ҳарорати кўтарилиши, қорин оғриғи, ҳолсизлик, кўнгил айниши ва ич кетиши каби белгилари кузатилган. Тиббий кўрикдан сўнг уларга “ўткир диарея, алиментар этиологияли” ташхиси қўйилиб, диарея бўлимига ётқизилган.
Ҳозирда бўлимда 62 нафар бемор стационар даволанмоқда, уларнинг ҳолати қониқарли деб баҳоланган.
Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бошқармаси мутахассислари боғчалар ошхоналари ҳамда овқат етказиб берувчи корхонада текширув ўтказмоқда. Болалар истеъмол қилган таомлардан лаборатория таҳлиллари учун намуналар олинган.