Хоразмда 33 та янги автобус ва микроавтобус йўналишларга чиқади
Хоразмда 33 та янги автобус ва микроавтобус йўналишларга чиқади
Урганч шаҳрига 16 та ASIASTAR автобуси олиб келинди. Қўшкўпир ва Хонқада 17 та JAC Sunray микроавтобуси йўналишларга жойлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Урганч шаҳридаги “Opel-Trans” МЧЖ томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган 16 дона “ASIASTAR” русумли замонавий автобуслар олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, автобуслар Урганч шаҳри ичидаги йўналишларга брутто-шартнома асосида жойлаштирилиши режалаштирилган.Янги микроавтобуслар шаҳар атрофи йўналишли такси йўналишларига жойлаштирилиб, йўловчиларга хизмат кўрсатади.
Хоразмда 33 та янги автобус ва микроавтобус йўналишларга чиқади

Oбуна бўлиш
Урганч шаҳрига 16 та замонавий автобус олиб келинди. Шунингдек, Қўшкўпир ва Хонқа туманларида 17 та янги микроавтобус шаҳар ва шаҳар атрофи йўналишларига жойлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Урганч шаҳридаги “Opel-Trans” МЧЖ томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган 16 дона “ASIASTAR” русумли замонавий автобуслар олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, автобуслар Урганч шаҳри ичидаги йўналишларга брутто-шартнома асосида жойлаштирилиши режалаштирилган.
Шунингдек, Қўшкўпир туманидаги “Zargar Voha Trans” МЧЖ 12 дона, Хонқа туманидаги “Asil Javohir Bek” МЧЖ эса 5 дона “JAC Sunray” русумли микроавтобусларни олиб келди.
Янги микроавтобуслар шаҳар атрофи йўналишли такси йўналишларига жойлаштирилиб, йўловчиларга хизмат кўрсатади.
