Қарши шаҳрида 43 дона янги автобус йўналишга қўйилди
Қарши шаҳрида транспорт Бош режасига мувофиқ 4 та йўналишга 43 дона янги автобус жойлаштирилди. Натижада брутто-шартнома тизимидаги автобуслар сони 139 тага етди.
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Қарши шаҳрининг транспорт Бош режасига мувофиқ белгиланган 4 та йўналишга жойлаштириш учун жами 43 дона янги автобус олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, йўловчи ташиш фаолияти билан шуғулланувчи “Шарофиддин-Нурилло”, “Бешкент Қарши Транс Сервис”, “ДилСамо-Нур” корхоналари томонидан 37 дона Yutong русумли автобус, “Базарча” корхонаси томонидан эса 6 дона Aziastar русумли автобус харид қилинди.Маълум қилинишича, мазкур автобуслар бир кунда 150 минг нафар аҳолига сифатли жамоат транспорти хизмати кўрсатиш қувватига эга. Шунингдек, жорий йилда 5 та ташаббускор тадбиркор томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган яна 100 дона замонавий автобус харид қилиш ҳамда уларни 9 та брутто-шартнома йўналишига жойлаштириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251112/china-tashkent-elektrobus-53412637.html
Қарши шаҳри жамоат транспортини ривожлантириш доирасида йўналишлар кенгайтирилиб, йўловчиларга хизмат кўрсатиш қуввати оширилди.
Қарши шаҳрининг транспорт Бош режасига мувофиқ белгиланган 4 та йўналишга жойлаштириш учун жами 43 дона янги автобус олиб келинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Хусусан, йўловчи ташиш фаолияти билан шуғулланувчи “Шарофиддин-Нурилло”, “Бешкент Қарши Транс Сервис”, “ДилСамо-Нур” корхоналари томонидан 37 дона Yutong русумли автобус, “Базарча” корхонаси томонидан эса 6 дона Aziastar русумли автобус харид қилинди.
Натижада Қарши шаҳрида брутто-шартнома тизими асосида хизмат кўрсатаётган автобус йўналишлари сони 12 тага, ушбу йўналишларда ҳаракатланаётган автобуслар сони эса 139 тага етди.
Маълум қилинишича, мазкур автобуслар бир кунда 150 минг нафар аҳолига сифатли жамоат транспорти хизмати кўрсатиш қувватига эга. Шунингдек, жорий йилда 5 та ташаббускор тадбиркор томонидан Хитойда ишлаб чиқарилган яна 100 дона замонавий автобус харид қилиш ҳамда уларни 9 та брутто-шартнома йўналишига жойлаштириш режалаштирилган.