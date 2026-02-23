https://sputniknews.uz/20260223/saudi-arabia-usa-elchi-bayonot-izoh-talab-55896463.html
Саудия АҚШ элчисининг "Исроил қўшни ҳудудларга ҳуқуқи" ҳақидаги баёнотига изоҳ талаб қилди
Саудия Арабистони АҚШ элчисининг Исроилнинг қўшни ҳудудларга ҳуқуқи ҳақидаги баёноти юзасидан тушунтириш талаб қилди. Бир қатор араб давлатлари ва халқаро ташкилотлар ҳам ушбу сўзларни кескин қоралади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0d/42469803_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_2cea77280bf5903ecdf1e867cada9cd4.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Саудия Арабистони Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ Давлат департаментидан АҚШнинг Исроилдаги элчиси Майк Хакабийнинг яҳудий давлатининг деярли бутун Яқин Шарққа бўлган ҳуқуқи ҳақидаги баёноти юзасидан Қўшма Штатлар позициясини тушунтиришни талаб қилди.Жума куни Хакаби америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида Исроил Мисрдаги Нил дарёси ва Сурия ва Ироқдаги Фрот дарёси ўртасидаги ерларга Библия ҳуқуқи борлигини айтди.БАА, Миср, Иордания, Индонезия, Покистон, Туркия, Қатар, Қувайт, Уммон, Баҳрайн, Ливан, Сурия ва Фаластин ташқи ишлар вазирликлари, шунингдек, ИҲТ, АДЛ ва КШҲК котибиятлари аллақачон бу сўзларни кескин қоралаб, чуқур ташвиш билдирган. ТИВнинг қайд этишича, бундай баёнотлар хавфли прецедент яратади, айниқса, улар АҚШ расмийси томонидан айтилганини ҳисобга олинса.Маълумот учун: “Нилдан Фротгача” (инглизча: from the Nile to the Euphrates) ибораси Библиядаги Иброҳимга берилган ваъдага оид географик формуладан келиб чиққан. У аниқ сиёсий чегараларни эмас, балки жуда кенг ҳудудни англатади. Турли талқинларга кўра, бу ибора Мисрдан тортиб Левант ва Месопотамиягача бўлган ҳудудларни, яъни бугунги Миср, Исроил, Фаластин, Иордания, Ливан, Сурия ва Ироқнинг айрим қисмларини қамраб олиши мумкин.
Янгиликлар
uz_UZ
