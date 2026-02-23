Мексикада наркокартель бошчиси йўқ қилингач тартибсизликлар бошланди
10:15 23.02.2026 (янгиланди: 10:25 23.02.2026)
Мексика охвачена беспорядками
© AP Photo / Armando Solis
Мексикада “Янги авлод Халиско” картели раҳбари қўлга олинганидан кейин вафот этди. Шундан сўнг камида саккизта штатда автомобилларга ўт қўйиш, йўлларни тўсиш ва отишмалар қайд этилди
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Мексиканинг энг йирик “Янги авлод Халиско” (CJNG) картели раҳбари Рубен Немесио Осегера Сервантес Халиско штатидаги Тапалпа шаҳрида ўтказилган махсус операция чоғида қўлга олинди ва кейинроқ олган жароҳатлари оқибатида вафот этди. Бу ҳақда Мексика миллий мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик маълумотига кўра, операция давомида ҳарбий хизматчиларга қуролли ҳужум уюштирилган. Ҳарбийлар жавоб ўқи узган. Тўқнашувда картелнинг тўрт нафар аъзоси воқеа жойида ҳалок бўлган, уч нафари оғир яраланган. Улардан айримлари, жумладан Рубен “N” (Эл Менчо), Мехикога ҳаво транспортида олиб кетилаётганда вафот этган. Якуний идентификация ваколатли органлар томонидан амалга оширилиши билдирилди.
Мексика охвачена беспорядками после убийства силовиками главы крупного наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Эль Менчо
Мексика охвачена беспорядками после убийства силовиками главы крупного наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Эль Менчо
© telegram sputnikuzbekistan/
Тартибсизликлар тўлқини
Картел етакчисининг ўлими ҳақидаги хабарлар ортидан мамлакатнинг камида саккизта штатида оммавий тартибсизликлар бошланди.
Энг кескин вазият Халиско штатида кузатилди. Гвадалахара шаҳрида автомобиллар ёқиб юборилди, ҳалқа йўли ва бир нечта туманларда йўллар тўсилди. Пуэрто-Валярта курорт шаҳрида автобуслар ва автомобилларга ўт қўйилди, ёнаётган транспорт воситалари йўлларни тўсиб қўйди. Айрим рейслар бекор қилинди, армия ва Миллий гвардия кучайтирилган тартибда жалб этилди.
Халиско губернатори Пабло Лемус Наварро “қизил тревога режими” жорий этилганини маълум қилиб, аҳолини уйдан чиқмасликка чақирди.
Мексика охвачена беспорядками
Мексика охвачена беспорядками
© AP Photo / Armando Solis
Тартибсизликлар бошқа ҳудудларга ҳам ёйилди:
– Мичоакан штатида автомобилларга ўт қўйилди ва йўллар тўсилди.
– Гуанахуато штатида дўконлар ва транспорт воситаларига ҳужумлар қайд этилди.
– Наярит штатида йўл блокадалари ва кўприклар атрофида ўт қўйиш ҳолатлари кузатилди.
– Тамаулипас штатида ҳам йўл тўсиқлари қайд этилди.
Кариб денгизи соҳилидаги Кинтана-Роо штатида, жумладан Канкун атрофида, йўллар ёпилди. Плая-дель-Кармен, Тулум ва Косумель ҳудудларида транспорт воситалари ва тижорат объектларига ўт қўйилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Туристик объектларга тўғридан-тўғри ҳужумлар тасдиқланмаган, бироқ айрим сайёҳларга меҳмонхоналарда қолиш тавсия этилган.
Мексика охвачена беспорядками
Мексика охвачена беспорядками
© REUTERS @morelifediares via Instagram/Youtube
Расмий позиция
Мексика президенти Клаудия Шейнбаум фуқароларни хотиржамликни сақлашга чақирди ва хавфсизлик кучларига миннатдорчилик билдирди. Қатор ҳудудларда фавқулодда хавфсизлик протоколлари фаоллаштирилди.