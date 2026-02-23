Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260223/eaeu-iqtisodiyot-osish-55886449.html
Қирғизистон ва Қозоғистон етакчи: ЕОИИда 2025 йилда иқтисодиёт ўсди
Қирғизистон ва Қозоғистон етакчи: ЕОИИда 2025 йилда иқтисодиёт ўсди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларида 2025 йилда саноат ишлаб чиқариш 1,6 фоизга ўсди. Қирғизистонда 10,6%, Қозоғистонда 7,5% ўсиш қайд этилди. Қайта ишлаш саноати ҳажми 3,4 фоизга ошган.
2026-02-23T14:16+0500
2026-02-23T14:16+0500
ўзбекистон ва еоии
мдҳ
еоии
россия тив
россия
арманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6faca0c9333bb1435d27bbceefbd380.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. 2025 йил якунларига кўра, Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда саноат ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилга нисбатан 1,6 фоизга ўсди. Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари бўйича биринчи департаменти, Евроосиё иқтисодий интеграция бўлими матбуот хизмати маълум қилди.Қайд этилишича, саноатдаги ижобий динамика Иттифоқнинг деярли барча аъзо давлатларида кузатилган.Жумладан:– Қирғизистонда ўсиш 10,6 фоизни;– Қозоғистонда 7,5 фоизни;– Россияда 1,3 фоизни;– Арманистонда 0,5 фоизни ташкил этди.Шунингдек, қайта ишлаш саноати соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми 3,4 фоизга ошгани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260215/eaeu-iqtisodiyot-yil-raqamlar-55717242.html
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_287:0:2712:1819_1920x0_80_0_0_a638d6511fcd406813a7299670196277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, 2025 йил саноат ўсиши, қирғизистон саноати, қозоғистон саноати, россия саноати, арманистон иқтисодиёти, қайта ишлаш саноати, иқтисодий ўсиш, мдҳ давлатлари
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, 2025 йил саноат ўсиши, қирғизистон саноати, қозоғистон саноати, россия саноати, арманистон иқтисодиёти, қайта ишлаш саноати, иқтисодий ўсиш, мдҳ давлатлари

Қирғизистон ва Қозоғистон етакчи: ЕОИИда 2025 йилда иқтисодиёт ўсди

14:16 23.02.2026
© Sputnik / Владислав Воднев / Медиабанкка ўтишФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.02.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Иттифоққа аъзо давлатларда саноат соҳасида ижобий динамика сақланди. Энг юқори ўсиш Қирғизистон ва Қозоғистонда қайд этилган, қайта ишлаш саноати ҳам сезиларли равишда ошди
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. 2025 йил якунларига кўра, Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда саноат ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилга нисбатан 1,6 фоизга ўсди. Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари бўйича биринчи департаменти, Евроосиё иқтисодий интеграция бўлими матбуот хизмати маълум қилди.
Қайд этилишича, саноатдаги ижобий динамика Иттифоқнинг деярли барча аъзо давлатларида кузатилган.
Жумладан:
– Қирғизистонда ўсиш 10,6 фоизни;
– Қозоғистонда 7,5 фоизни;
– Россияда 1,3 фоизни;
– Арманистонда 0,5 фоизни ташкил этди.
Шунингдек, қайта ишлаш саноати соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми 3,4 фоизга ошгани таъкидланди.
Пресс-конференция министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.02.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ давлатлари иқтисодиёти: ЕИК вазири 2025 йилнинг асосий рақамларини эълон қилди
15 Феврал, 14:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0