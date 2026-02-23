https://sputniknews.uz/20260223/eaeu-iqtisodiyot-osish-55886449.html
Қирғизистон ва Қозоғистон етакчи: ЕОИИда 2025 йилда иқтисодиёт ўсди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатларида 2025 йилда саноат ишлаб чиқариш 1,6 фоизга ўсди. Қирғизистонда 10,6%, Қозоғистонда 7,5% ўсиш қайд этилди. Қайта ишлаш саноати ҳажми 3,4 фоизга ошган.
2026-02-23T14:16+0500
2026-02-23T14:16+0500
2026-02-23T14:16+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6faca0c9333bb1435d27bbceefbd380.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. 2025 йил якунларига кўра, Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда саноат ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилга нисбатан 1,6 фоизга ўсди. Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари бўйича биринчи департаменти, Евроосиё иқтисодий интеграция бўлими матбуот хизмати маълум қилди.Қайд этилишича, саноатдаги ижобий динамика Иттифоқнинг деярли барча аъзо давлатларида кузатилган.Жумладан:– Қирғизистонда ўсиш 10,6 фоизни;– Қозоғистонда 7,5 фоизни;– Россияда 1,3 фоизни;– Арманистонда 0,5 фоизни ташкил этди.Шунингдек, қайта ишлаш саноати соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми 3,4 фоизга ошгани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260215/eaeu-iqtisodiyot-yil-raqamlar-55717242.html
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
2025 йил якунларига кўра, Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларда саноат ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилга нисбатан 1,6 фоизга ўсди. Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари бўйича биринчи департаменти, Евроосиё иқтисодий интеграция бўлими матбуот хизмати маълум қилди
.
Қайд этилишича, саноатдаги ижобий динамика Иттифоқнинг деярли барча аъзо давлатларида кузатилган.
Жумладан:
– Қирғизистонда ўсиш 10,6 фоизни;
– Қозоғистонда 7,5 фоизни;
– Россияда 1,3 фоизни;
– Арманистонда 0,5 фоизни ташкил этди.
Шунингдек, қайта ишлаш саноати соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми 3,4 фоизга ошгани таъкидланди.