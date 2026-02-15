https://sputniknews.uz/20260215/eaeu-iqtisodiyot-yil-raqamlar-55717242.html
ЕОИИ давлатлари иқтисодиёти: ЕИК вазири 2025 йилнинг асосий рақамларини эълон қилди
ЕОИИ давлатлари иқтисодиёти: ЕИК вазири 2025 йилнинг асосий рақамларини эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси маълумотига кўра, 2025 йилда ЕОИИ бўйича ЯИМ ўсиши 1,7%ни ташкил этди. Ўзаро товар айирбошлаш 95 млрд долларга етди, инфляция эса 6,5%гача секинлашди.
2026-02-15T14:24+0500
2026-02-15T14:24+0500
2026-02-15T14:25+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
ҳамкорлик
савдо
бозор
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0f/55716677_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b600dd66de45098a1c386efa1cb5be00.jpg
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясида (ЕИК) интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Вазир 2025 йил якунлари бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларнинг макроиқтисодий ривожланиш натижаларини эълон қилди.Нутқнинг асосий тезислари:▪️ Дастлабки маълумотларга кўра, ЕОИИ бўйича ялпи ички маҳсулот ўсиши 1,7 фоизни ташкил этиши кутилмоқда.▪️ 2025 йилда иқтисодий ўсиш асосан хизмат кўрсатиш соҳаси, чакана савдо, қурилиш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати ҳисобига таъминланди. Қишлоқ хўжалигида ҳам ижобий динамика кузатилди.▪️ Комиссия ҳисоб-китобларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича ЕОИИ давлатлари ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 95 миллиард долларни ташкил этади.▪️ 2025 йил январь–ноябрь ойларида Иттифоқнинг умумий бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари, тўқимачилик маҳсулотлари ва пойабзал етказиб бериш 20 фоизга, ёғоч ва целлюлоза-қоғоз маҳсулотлари 14 фоизга, кимё саноати маҳсулотлари 2,3 фоизга ошди.▪️ 2025 йил январь–ноябрь ойларида ЕОИИ ташқи савдо айланмасида ўзаро савдонинг улуши 20,0 фоизни ташкил этди.▪️ Дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йил якунлари бўйича ЕОИИ мамлакатларида инфляция 6,5 фоизгача секинлашди.
https://sputniknews.uz/20251218/eaeu-kimyo-dori-tibbiy-buyumlar-ozgarishlar-54279253.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0f/55716677_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c118bd10812de023769a1e8655f04c7b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, данияр иманалиев, яим ўсиши, 1,7 фоиз, инфляция 6,5 фоиз, ўзаро савдо, 95 млрд доллар, евроосиё бешлиги, макроиқтисодий кўрсаткичлар, ташқи савдо, 2025 йил
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, данияр иманалиев, яим ўсиши, 1,7 фоиз, инфляция 6,5 фоиз, ўзаро савдо, 95 млрд доллар, евроосиё бешлиги, макроиқтисодий кўрсаткичлар, ташқи савдо, 2025 йил
ЕОИИ давлатлари иқтисодиёти: ЕИК вазири 2025 йилнинг асосий рақамларини эълон қилди
14:24 15.02.2026 (янгиланди: 14:25 15.02.2026)
Евроосиё иқтисодий комиссияси 2025 йил якунлари бўйича ЕОИИ давлатларининг макроиқтисодий натижаларини эълон қилди. ЯИМ ўсиши 1,7 фоизга, ўзаро савдо 95 млрд долларга етди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссиясида (ЕИК) интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Вазир 2025 йил якунлари бўйича Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо давлатларнинг макроиқтисодий ривожланиш натижаларини эълон қилди.
Нутқнинг асосий тезислари:
▪️ Дастлабки маълумотларга кўра, ЕОИИ бўйича ялпи ички маҳсулот ўсиши 1,7 фоизни ташкил этиши кутилмоқда.
▪️ 2025 йилда иқтисодий ўсиш асосан хизмат кўрсатиш соҳаси, чакана савдо, қурилиш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати ҳисобига таъминланди. Қишлоқ хўжалигида ҳам ижобий динамика кузатилди.
▪️ Комиссия ҳисоб-китобларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича ЕОИИ давлатлари ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 95 миллиард долларни ташкил этади.
▪️ 2025 йил январь–ноябрь ойларида Иттифоқнинг умумий бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари, тўқимачилик маҳсулотлари ва пойабзал етказиб бериш 20 фоизга, ёғоч ва целлюлоза-қоғоз маҳсулотлари 14 фоизга, кимё саноати маҳсулотлари 2,3 фоизга ошди.
▪️ 2025 йил январь–ноябрь ойларида ЕОИИ ташқи савдо айланмасида ўзаро савдонинг улуши 20,0 фоизни ташкил этди.
▪️ Дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йил якунлари бўйича ЕОИИ мамлакатларида инфляция 6,5 фоизгача секинлашди.