Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260222/uzbekistan-afghanistan-tiv-rahbarlar-muhokama-55865707.html
Ўзбекистон ва Афғонистон ТИВ раҳбарлари иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Афғонистон ТИВ раҳбарлари иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
ТИВ раҳбари Бахтиёр Саидов Афғонистон ТИВ раҳбари Мавлавий Амир Хон Муттақий билан телефонда мулоқот қилди. Савдо-иқтисодий алоқалар, устувор соҳаларда амалий лойиҳалар ва минтақавий барқарорлик масалалари муҳокама этилди.
2026-02-22T10:08+0500
2026-02-22T10:08+0500
ташқи сиёсат
иқтисод
телефон мулоқоти
бахтиёр саидов
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. 21 февраль куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Афғонистон ташқи ишлар вазири Мавлавий Амир Хон Муттақий билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида томонлар икки томонлама кун тартибининг долзарб масалалари юзасидан фикр алмашиб, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, устувор соҳаларда амалий лойиҳаларни жадаллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар.Шунингдек, барқарорлик ва изчил тараққиёт асосида яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий алоқаларни ривожлантириш бўйича қатъий позиция тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20251102/saidov-53179080.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, афғонистон, тошкент, кобул, бахтиёр саидов, амир хон муттақий, ташқи ишлар вазири, телефон мулоқоти, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, минтақавий барқарорлик, яхши қўшничилик муносабатлари
ўзбекистон, афғонистон, тошкент, кобул, бахтиёр саидов, амир хон муттақий, ташқи ишлар вазири, телефон мулоқоти, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, минтақавий барқарорлик, яхши қўшничилик муносабатлари

Ўзбекистон ва Афғонистон ТИВ раҳбарлари иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди

10:08 22.02.2026
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания с над писем МИД Узбекистана
Фасад здания с над писем МИД Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.02.2026
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Афғонистон ташқи ишлар вазирлари телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатда иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва минтақавий барқарорлик масалалари муҳокама этилди.
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. 21 февраль куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Афғонистон ташқи ишлар вазири Мавлавий Амир Хон Муттақий билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида томонлар икки томонлама кун тартибининг долзарб масалалари юзасидан фикр алмашиб, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, устувор соҳаларда амалий лойиҳаларни жадаллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар.
Шунингдек, барқарорлик ва изчил тараққиёт асосида яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий алоқаларни ривожлантириш бўйича қатъий позиция тасдиқланди.
Бахтиёр Саидов с и.о. министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2025
Саидов афғонистонлик ҳамкасби билан телефон орқали мулоқот қилди
2 Ноябр 2025, 17:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0