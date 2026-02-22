Ўзбекистон ва Афғонистон ТИВ раҳбарлари иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди

https://sputniknews.uz/20260222/uzbekistan-afghanistan-tiv-rahbarlar-muhokama-55865707.html
ТИВ раҳбари Бахтиёр Саидов Афғонистон ТИВ раҳбари Мавлавий Амир Хон Муттақий билан телефонда мулоқот қилди. Савдо-иқтисодий алоқалар, устувор соҳаларда амалий лойиҳалар ва минтақавий барқарорлик масалалари муҳокама этилди.
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. 21 февраль куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Афғонистон ташқи ишлар вазири Мавлавий Амир Хон Муттақий билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида томонлар икки томонлама кун тартибининг долзарб масалалари юзасидан фикр алмашиб, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, устувор соҳаларда амалий лойиҳаларни жадаллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар.Шунингдек, барқарорлик ва изчил тараққиёт асосида яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш ҳамда минтақавий алоқаларни ривожлантириш бўйича қатъий позиция тасдиқланди.
