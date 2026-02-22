https://sputniknews.uz/20260222/russia-aviatsiya-ustunlik-55876364.html
ОАВ: Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Россиянинг авиациядаги устунлигини тан олди
Украина бош қўмондони Александр Сирский Россия авиациясининг фронтдаги устунлигини тан олди. Баёнот Le Monde интервьюсида айтилди.
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Россия армиясининг ҳаводаги устунлигини тан олди. Бу ҳақда у Франциянинг Le Monde газетасига берган интервьюсида айтди.Унинг таъкидлашича, фронт чизиғида Россия авиацияси, айниқса бошқариладиган авиабомбалардан фойдаланиши ҳисобидан устунликка эга.Шу билан бирга, Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, энергетика, ёқилғи ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарбалар берилмоқда. Идорага кўра, 14–20 февраль кунлари давомида Украина томони битта оммавий ва олтита гуруҳли жавоб зарбасини амалга оширган.
