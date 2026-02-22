Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ОАВ: Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Россиянинг авиациядаги устунлигини тан олди
ОАВ: Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Россиянинг авиациядаги устунлигини тан олди
Украина бош қўмондони Александр Сирский Россия авиациясининг фронтдаги устунлигини тан олди. Баёнот Le Monde интервьюсида айтилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Россия армиясининг ҳаводаги устунлигини тан олди. Бу ҳақда у Франциянинг Le Monde газетасига берган интервьюсида айтди.Унинг таъкидлашича, фронт чизиғида Россия авиацияси, айниқса бошқариладиган авиабомбалардан фойдаланиши ҳисобидан устунликка эга.Шу билан бирга, Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, энергетика, ёқилғи ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарбалар берилмоқда. Идорага кўра, 14–20 февраль кунлари давомида Украина томони битта оммавий ва олтита гуруҳли жавоб зарбасини амалга оширган.
Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Россия авиацияси, айниқса бошқариладиган авиабомбалар туфайли фронтда устунликка эга эканини билдирди.
ТОШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Россия армиясининг ҳаводаги устунлигини тан олди. Бу ҳақда у Франциянинг Le Monde газетасига берган интервьюсида айтди.
Унинг таъкидлашича, фронт чизиғида Россия авиацияси, айниқса бошқариладиган авиабомбалардан фойдаланиши ҳисобидан устунликка эга.
"Генерал... шу билан бирга, олдинги чизиқда бошқариладиган авиация бомбаларидан фойдаланадиган Россия авиациясининг устунлигини тан олади," — деб ёзади Le Monde Сирскийнинг интервьюсидан иқтибос келтириб.
Шу билан бирга, Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналарига, энергетика, ёқилғи ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарбалар берилмоқда. Идорага кўра, 14–20 февраль кунлари давомида Украина томони битта оммавий ва олтита гуруҳли жавоб зарбасини амалга оширган.
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Мудофаа вазирлигига янгиланган Су-57лар топширилди: нималар такомиллаштирилди
9 Феврал, 12:16
