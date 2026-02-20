Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
УҚК махсус операция давомида 1,5 млн дан зиёд кишисидан айрилди – Россия Бош штаби ҚҚ
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Украина армияси махсус ҳарбий операция ўтказилиши давомида 1,5 миллиондан зиёд кишисини йўқотди. Бу ҳақда Россия Бош штаби Тезкор бош бошқармаси бошлиғи – Бош штаб бошлиғининг биринчи ўринбосари генерал-полковник Сергей Рудской маълум қилди.Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилда Украина Қуролли кучлари (УҚК) 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган. Шунингдек, душман 12 мингтадан зиёд ускунаси ва миномёти ва 6,7 мингтага яқин танк ва зирҳланган машинасидан айрилган.
2026
Янгиликлар
Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилнинг ўзида Украина Қуролли кучлари 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Украина армияси махсус ҳарбий операция ўтказилиши давомида 1,5 миллиондан зиёд кишисини йўқотди. Бу ҳақда Россия Бош штаби Тезкор бош бошқармаси бошлиғи – Бош штаб бошлиғининг биринчи ўринбосари генерал-полковник Сергей Рудской маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операция бошлангандан буён Украина қўшинлари йўқотишлари 1,5 миллион кишидан ошди”, - деди у “Красная звезда” нашрига берган интервьюсида.
Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилда Украина Қуролли кучлари (УҚК) 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган. Шунингдек, душман 12 мингтадан зиёд ускунаси ва миномёти ва 6,7 мингтага яқин танк ва зирҳланган машинасидан айрилган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Купянскда “совуқ жаҳаннам”: Украина ҳарбийларининг 30 фоизи совуқ туфайли сафдан чиқмоқда
17 Феврал, 18:48
