Украина армияси махсус ҳарбий операция ўтказилиши давомида 1,5 миллиондан зиёд кишисини йўқотди. Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилда Украина Қуролли кучлари (УҚК) 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган. Шунингдек, душман 12 мингдан зиёд ускунаси ва миномёти ва 6,7 мингтага яқин танк ва зиҳрланган машинасидан айрилган.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Украина армияси махсус ҳарбий операция ўтказилиши давомида 1,5 миллиондан зиёд кишисини йўқотди. Бу ҳақда Россия Бош штаби Тезкор бош бошқармаси бошлиғи – Бош штаб бошлиғининг биринчи ўринбосари генерал-полковник Сергей Рудской маълум қилди.Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилда Украина Қуролли кучлари (УҚК) 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган. Шунингдек, душман 12 мингтадан зиёд ускунаси ва миномёти ва 6,7 мингтага яқин танк ва зирҳланган машинасидан айрилган.
украина
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Украина армияси махсус ҳарбий операция ўтказилиши давомида 1,5 миллиондан зиёд кишисини йўқотди. Бу ҳақда Россия Бош штаби Тезкор бош бошқармаси бошлиғи – Бош штаб бошлиғининг биринчи ўринбосари генерал-полковник Сергей Рудской маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операция бошлангандан буён Украина қўшинлари йўқотишлари 1,5 миллион кишидан ошди”, - деди у “Красная звезда” нашрига берган интервьюсида.
Рудскойнинг қўшимча қилишича, 2025 йилда Украина Қуролли кучлари (УҚК) 520 мингдан зиёд аскарини йўқотган. Шунингдек, душман 12 мингтадан зиёд ускунаси ва миномёти ва 6,7 мингтага яқин танк ва зирҳланган машинасидан айрилган.