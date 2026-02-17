https://sputniknews.uz/20260217/ukraine-harbiylar-sovuq-safdan-chiqish-55769605.html
Купянскда “совуқ жаҳаннам”: Украина ҳарбийларининг 30 фоизи совуқ туфайли сафдан чиқмоқда
Купянскда “совуқ жаҳаннам”: Украина ҳарбийларининг 30 фоизи совуқ туфайли сафдан чиқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Вазирлик маълумотига кўра, украиналик ҳарбийларнинг 30 фоизи совуқ уриши туфайли сафдан чиққан. Об-ҳаво шароити “совуқ жаҳаннам” деб таърифланди, тунги ҳарорат -11°гача тушиши кутилмоқда.
2026-02-17T18:48+0500
2026-02-17T18:48+0500
2026-02-17T18:48+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1a/41819095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66cd32dd6bdf4a40bd5c1c6bc9874822.jpg
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятининг Купянск-Узловой ҳудудида Украина Қуролли кучлари бўлинмалари ҳалокатли вазиятда қолгани ҳақида маълум қилди. Вазирлик баёнотида асирга олинган ҳарбий хизматчиларнинг гувоҳликлари ва радиомузокаралар маълумотлари эълон қилингани қайд этилган.Баёнотда таъкидланишича, ҳарбийлар совуқ уриши ва ҳаддан ташқари совқотиш туфайли катта санитария йўқотишларига дуч келмоқда. Шахсий таркибнинг бир қисми совуқ уриши оқибатида сафдан чиқмоқда. Россия Мудофаа вазирлигининг журналистларга маълум қилишича, мазкур ҳудудда украиналик ҳарбийларнинг 30 фоизи айнан совуқ уриши туфайли сафдан чиққан.Украина аскарлари очиқ осмон остидаги окопларда ва тизза бўйи лойқа суюқлик тўлган иситилмайдиган блиндажларда исинишсиз ва иссиқ овқатсиз тунашга мажбур бўлмоқда. Гулхан ёқишга уринишлар дронлар орқали осон аниқланади ва аниқланган позициялар йўқ қилинмоқда, дейилади хабарда.Шунингдек, радиомузокаралар маълумотларига таяниб, ярадорларни эвакуация қилиш имкони чеклангани билдирилган. Вазирликка кўра, бундай шароитда ярадорлар музлаб қолиш хавфига дуч келмоқда.Ушбу ҳафтанинг ўрталарида ҳароратнинг кечалари 11 даража совуққача пасайиши кутилаётгани сабабли, бу вазият янада оғирлашади, дея қўшимча қилинган хабарда.
https://sputniknews.uz/20260127/sovuq-ukraine-harbiylar-muammo-55294691.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1a/41819095_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7553efcf0f5a2ff49192ee56a66a8f72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, купянск-узловой, харков вилояти, украина қуролли кучлари, совуқ уриши, оскол дарёси, радиомузокаралар, асирлар гувоҳликлари, -11 даража
россия мудофаа вазирлиги, купянск-узловой, харков вилояти, украина қуролли кучлари, совуқ уриши, оскол дарёси, радиомузокаралар, асирлар гувоҳликлари, -11 даража
Купянскда “совуқ жаҳаннам”: Украина ҳарбийларининг 30 фоизи совуқ туфайли сафдан чиқмоқда
Россия Мудофаа вазирлиги Купянск-Узловой ҳудудида Украина Қуролли кучлари оғир шароитда қолганини билдирди. Баёнотда асирлар гувоҳликлари ва радиомузокаралар маълумотлари келтирилган.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятининг Купянск-Узловой ҳудудида Украина Қуролли кучлари бўлинмалари ҳалокатли вазиятда қолгани ҳақида маълум қилди
.
Вазирлик баёнотида асирга олинган ҳарбий хизматчиларнинг гувоҳликлари ва радиомузокаралар маълумотлари эълон қилингани қайд этилган.
Вазирлик маълумотига кўра, Украина Миллий гвардиясининг 1-махсус топшириқлар бригадаси ҳамда 43-механизациялашган бригада бўлинмалари Оскол дарёсининг шарқий қирғоғида, Купянск-Узловой аҳоли пункти жанубида қамал ҳолатида қолган.
Баёнотда таъкидланишича, ҳарбийлар совуқ уриши ва ҳаддан ташқари совқотиш туфайли катта санитария йўқотишларига дуч келмоқда. Шахсий таркибнинг бир қисми совуқ уриши оқибатида сафдан чиқмоқда. Россия Мудофаа вазирлигининг журналистларга маълум қилишича, мазкур ҳудудда украиналик ҳарбийларнинг 30 фоизи айнан совуқ уриши туфайли сафдан чиққан.
Украина аскарлари очиқ осмон остидаги окопларда ва тизза бўйи лойқа суюқлик тўлган иситилмайдиган блиндажларда исинишсиз ва иссиқ овқатсиз тунашга мажбур бўлмоқда. Гулхан ёқишга уринишлар дронлар орқали осон аниқланади ва аниқланган позициялар йўқ қилинмоқда, дейилади хабарда.
Шунингдек, радиомузокаралар маълумотларига таяниб, ярадорларни эвакуация қилиш имкони чеклангани билдирилган. Вазирликка кўра, бундай шароитда ярадорлар музлаб қолиш хавфига дуч келмоқда.
Купянск йўналишида тунги ҳарорат ҳозир минус олти даражагача пасаймоқда. Совуқ ёмғирлар билан алмашиниб тураётган об-ҳаво УҚК аскарлари учун “ҳақиқий совуқ жаҳаннамга айланди”, дея таъкидлади вазирлик.
Ушбу ҳафтанинг ўрталарида ҳароратнинг кечалари 11 даража совуққача пасайиши кутилаётгани сабабли, бу вазият янада оғирлашади, дея қўшимча қилинган хабарда.