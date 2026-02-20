Янги лойиҳалар ва келишувлар: Ўзбекистон Беларусь билан ҳамкорликни мустаҳкамлайди
17:56 20.02.2026 (янгиланди: 18:01 20.02.2026)
Ўзбекистон ва Беларусь байроқлари, архив сурат.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги бир неча йил ичида жадал ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Ўзбекистон ва Беларусь қўшма ишлаб чиқаришларни ишга тушириш, савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва экспорт етказиб беришни кенгайтиришни муҳокама қилмоқда. Яқин келажакда мамлакатлар товар айирбошлашни 2 млрд долларга етказмоқчи.
Ўзаро ҳамкорлик истиқболларини “Могилёв” эркин иқтисодий зонасида (ЭИЗ) икки мамлакат дипломатлари, минтақа ҳокимият органлари ва тадбиркорлари иштирокида ўтказилган бизнес-мулоқот иштирокчилари муҳокама қилишди.
Тадбирда Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Раҳматулла Назаров, Андижон вилояти ҳокими ўринбосари Илҳом Собиров, Могилёв вилояти ижроия қўмитаси иқтисодиёт қўмитаси раисининг ўринбосари Ольга Авсиевич, "Могилёв" ЭИЗ маъмурияти раҳбари Павел Мариненко, икки мамлакат бизнес вакиллари иштирок этди.
Элчи ўз нутқида икки томонлама муносабатларнинг ажойиб ривожланиш динамикасини таъкидлаб, бу жараёнда икки мамлакат раҳбарларининг асосий ролини таъкидлади.
“Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги бир неча йил ичида жадал ривожланмоқда. Бу мамлакатларимиз раҳбарларининг саъй-ҳаракатлари туфайли. Айнан уларнинг интилишлари туфайли бугунги кунда халқаро ҳамкорлик сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилмоқда”, - деди Назаров.
Дипломат изчил олдинга силжишни аниқ кўрсатадиган иқтисодий кўрсаткичларга алоҳида эътибор қаратди.
“2016 йилда мамлакатларимиз ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми паст эди. Ва ўтган йили, Ўзбекистон статистикасига кўра, у миллиард долларга етди”, — дея таъкидлади элчи.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда савдо-иқтисодий соҳа энг жадал ривожланмоқда.
“Мамлакат барча йўналишларда динамик равишда ривожланиши ва ривожланиши керак. Ва бунинг учун асосий эътибор иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилиши керак”, - деди Назаров.
Истиқбол ҳақида гапирганда, элчи улган, бироқ эришиш мумкин бўлган мақсадни айтди.
“Яқин келажакда қўйилган вазифалар қаторига 2 миллиард долларлик товар айирбошлаш киради. Менимча, бу рақамларга эришишга кучимиз етади”, - деди у.
Учрашув иштирокчиларига Ўзбекистон савдо-саноат палатасининг Андижон минтақавий бошқармаси раҳбари Акмал Мамажонов ҳам табрик сўзи билан мурожаат қилди.
Ўзбекистон ва Беларус ўртасидаги муносабатлар ўзаро ҳурмат, ишонч ва стратегик ҳамкорликнинг мустаҳкам пойдеворига асосланганлигини таъкидлади. Ҳамкорлик савдо-иқтисодий, инвестиция, саноат, қишлоқ хўжалиги ва гуманитар соҳаларда фаол ривожланмоқда. Икки томонлама ҳамкорликнинг муҳим босқичи 2024 йилда Тошкентда имзоланган ҳамкорликни янада кенгайтириш тўғрисидаги меморандум бўлди.
“Ҳужжат қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва инвестицияларни жалб қилиш учун янги истиқболларни очди”, — дея таъкидлади Мамажонов.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини тавсифловчи рақамларни келтирди.
“2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистон 43 млрд доллардан ортиқ сармоя жалб қилди, бу ўтган йилги кўрсаткичлардан 24 фоизга кўпдир. Улардан 38,2 млрд доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ташкил этди. 2025 йилнинг тўққиз ойида хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳажми 24,9 млрд долларга етди. Асосий инвесторлар Хитой (тахминан 40%), Россия ва Туркия бўлди”, - деди у.
2026 йилда 50 млрд долларгача хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича улкан вазифа қўйилган. Мамажоновнинг сўзларига кўра, ушбу режалар мамлакатнинг юқори сармоявий жозибадорлиги ва халқаро шерикларнинг тобора ортиб бораётган ишончидан далолат беради.
Шунингдек, Ўзбекистон экспортнинг барқарор ўсишини, етказиб бериш географиясини кенгайтираётгани, саноат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини ошираётгани таъкидланди.
Мамажонов Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорлик янада мустаҳкамланиб, икки мамлакат халқларининг иқтисодий ривожланиши ва фаровонлигини оширишга ёрдам беришига ишонч билдирди. Могилёв вилояти ижроия қўмитаси иқтисодиёт қўмитаси раисининг ўринбосари Ольга Авсиевич ҳам икки томонлама муносабатларни ривожлантиришнинг юқори салоҳиятини таъкидлади. Ишбилармонлик мулоқоти давомида икки мамлакат тадбиркорлари ўз ташкилотлари ва ишлаб чиқаришларини тақдим этиб, янада истиқболли ҳамкорликни йўлга қўйишди.
Таъкидланишича, “Могилёв” ЭИЗда ишбилармонлик мулоқоти икки томонлама муносабатларни ривожлантиришда яна бир қадам бўлиб, икки мамлакат тадбиркорлари ва инвесторлари учун янги имкониятлар очади.