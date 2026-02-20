https://sputniknews.uz/20260220/kredit-tolash-55840319.html
Кредит тўлашда қайси ёш вакиллари имтизомли эмас – инфографика
Таҳлилга кўра, кредит тўловларини кечиктиришнинг энг юқори кўрсаткичлари 20-25 ва 25-30 ёшлилар орасида кузатилган. Мазкур тенденция ёшларда даромад ўзгарувчанлиги, кредит тажрибаси етишмаслиги ва рискка мойиллик билан изоҳланади.
2026-02-20T19:12+0500
2026-02-20T19:12+0500
2026-02-20T19:12+0500
Марказий банк Ўзбекистонда жисмоний шахслар кредитларини қайтаришнинг хулқ-атвор ва иқтисодий омиллари ўрганилган тадқиқотни эълон қилди.Тадқиқот иши доирасида 2025 йил 1 декабрь ҳолатига жисмоний шахсларнинг кредит портфелидаги маълумотлар таҳлил қилинган.Мазкур тенденция ёшларда даромад ўзгарувчанлиги, кредит тажрибаси етишмаслиги ва рискка мойиллик билан изоҳланади.30 ёшдан бошлаб тўловларни кечиктириш даражаси пасайиб боради. 35-50 ёш орасида ўртача кечиктириш даражаси 14,8-15,5 фоиз атрофида барқарорлашади. 55 ёшдан юқори гуруҳларда эса кўрсаткич 12,5-13,2 фоиз даражасигача пасаяди.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Марказий банк Ўзбекистонда жисмоний шахслар кредитларини қайтаришнинг хулқ-атвор ва иқтисодий омиллари ўрганилган тадқиқотни эълон қилди.
Тадқиқот иши доирасида 2025 йил 1 декабрь ҳолатига жисмоний шахсларнинг кредит портфелидаги маълумотлар таҳлил қилинган.
Таҳлилга кўра, кредит тўловларини кечиктиришнинг энг юқори кўрсаткичлари 20-25 ва 25-30 ёшлилар орасида кузатилган.
Мазкур тенденция ёшларда даромад ўзгарувчанлиги, кредит тажрибаси етишмаслиги ва рискка мойиллик билан изоҳланади.
30 ёшдан бошлаб тўловларни кечиктириш даражаси пасайиб боради. 35-50 ёш орасида ўртача кечиктириш даражаси 14,8-15,5 фоиз атрофида барқарорлашади. 55 ёшдан юқори гуруҳларда эса кўрсаткич 12,5-13,2 фоиз даражасигача пасаяди.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.