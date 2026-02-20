https://sputniknews.uz/20260220/karta-sim-karta-tekshirish-55838972.html
Фуқаролар ўз номига очилган банк картаси ва SIM-карталарни онлайн текшириши мумкин бўлади
Фуқаролар ўз номига очилган банк картаси ва SIM-карталарни онлайн текшириши мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Декабрга қадар my.gov.uz сайтида фуқароларга уларга расмийлаштирилган карталар ва рақамларни текшириш ҳамда уларни ёпиш учун ариза бериш имконини берувчи хизмат пайдо бўлади.
2026-02-20T16:11+0500
2026-02-20T16:11+0500
2026-02-20T16:11+0500
жамият
ўзбекистон
банк картаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55118106_0:47:1135:685_1920x0_80_0_0_992cb05f3244ab076538aa36a62e0d6c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Ўзбекистонликлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП, my.gov.uz) орқали ўзининг номига нечта банк картаси ва нечта SIM-карта расмийлаштирилганини кўриши мумкин бўлади.Мамлакатнинг 2026 йилга мўлжалланган давлат дастурида белгиланишича, бу хизмат 2026 йил декабрдан йўлга қўйилади. Фуқаро ўзи номига нечта банк картаси ва нечта мобил алоқа рақами расмийлаштирилганини фақат ўзи кўриши ҳамда зарур ҳолларда ушбу карталар ёки рақамларни бевосита Ягона портал орқали ёпиш учун ариза юбориши мумкин бўлади.Бундан ташқари, банклар ва мобил алоқа операторларининг ахборот тизимлари билан хавфсиз интеграция йўлга қўйилиб, реал вақт режимида маълумот алмашиш имконияти яратилади.
https://sputniknews.uz/20260121/tartib-bank-karta-onlayn-kredit-55107186.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55118106_34:0:1042:756_1920x0_80_0_0_255d41873f6e7a1f28fb4f7903da1b26.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
банк картаси сим карта онлайн текшириш
банк картаси сим карта онлайн текшириш
Фуқаролар ўз номига очилган банк картаси ва SIM-карталарни онлайн текшириши мумкин бўлади
Зарур ҳолларда ушбу карталар ёки рақамларни бевосита Ягона портал орқали ёпиш учун ариза юбориши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Ўзбекистонликлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП, my.gov.uz) орқали ўзининг номига нечта банк картаси ва нечта SIM-карта расмийлаштирилганини кўриши мумкин бўлади.
Мамлакатнинг 2026 йилга мўлжалланган давлат дастурида белгиланишича
, бу хизмат 2026 йил декабрдан йўлга қўйилади. Фуқаро ўзи номига нечта банк картаси ва нечта мобил алоқа рақами расмийлаштирилганини фақат ўзи кўриши ҳамда зарур ҳолларда ушбу карталар ёки рақамларни бевосита Ягона портал орқали ёпиш учун ариза юбориши мумкин бўлади.
Бундан ташқари, банклар ва мобил алоқа операторларининг ахборот тизимлари билан хавфсиз интеграция йўлга қўйилиб, реал вақт режимида маълумот алмашиш имконияти яратилади.