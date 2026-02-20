ЕИК ва Саудия Арабистони рақобат соҳасида ҳамкорликни кучайтиради
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати ЕИК ва Саудия Арабистони Рақобат бўйича бош идораси ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, бу рақобат соҳасида узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантириш учун институционал асос яратади.Меморандум ҳамкорликнинг аниқ йўналишларини, жумладан, суриштирув ўтказиш, товар бозорларини ўрганиш бўйича тажриба алмашиш ва рақобатнинг асосий масалалари бўйича мунтазам мулоқотни таъминлайди.2025 йилда Саудия Арабистони Подшоҳлиги ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатларининг товар айирбошлаш ҳажми 4 миллиард долларга етди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.