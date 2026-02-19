Сўров: бизнес вакилларининг 70 фоиздан ортиғи ЕОИИ таъсирини ижобий баҳолади

Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Россия бизнеси ҳафталигида эълон қилинган сўров натижаларига кўра, иштирокчиларнинг 70 фоиздан ортиғи Евроосиё иқтисодий иттифоқи бизнес ривожига ижобий таъсир кўрсатаётганини билдирган.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия Савдо-саноат палатаси президенти Александр Шохин Россия бизнеси ҳафталиги форуми доирасида ўтказилган сўров натижаларини тақдим этди.Унга кўра, иштирокчиларнинг 70,6 фоизи Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бизнес учун ижобий самара бераётганини билдирган. Шунингдек, респондентлар ЕОИИни энг истиқболли интеграция форматларидан бири сифатида баҳолаган. Сўров иштирокчилари интеграция доирасида тўғридан-тўғри маслаҳатлашувлар, тармоқ кенгашлари ва форумларда иштирокни энг талаб юқори бўлган ҳамкорлик шакллари сифатида кўрсатган.Унинг фикрича, бизнес интеграциядан энди фақат савдо эмас, балки қўшма ишлаб чиқариш ва технологик ҳамкорликни ҳам кутаётгани Евроосиё маконида янги босқич шаклланаётганини кўрсатади.Россия бизнеси ҳафталиги - бу давлат ва бизнес ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари бўйича таклифлар шакллантириладиган ва муҳокама қилинадиган Россия Савдо-саноат палатасининг асосий тадбири.
Россия бизнеси ҳафталиги доирасида тақдим этилган сўров натижаларига кўра, иштирокчиларнинг 70 фоиздан ортиғи Евроосиё иқтисодий иттифоқининг бизнес ривожига ижобий таъсирини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россия Савдо-саноат палатаси президенти Александр Шохин Россия бизнеси ҳафталиги форуми доирасида ўтказилган сўров натижаларини тақдим этди.
Унга кўра, иштирокчиларнинг 70,6 фоизи Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бизнес учун ижобий самара бераётганини билдирган. Шунингдек, респондентлар ЕОИИни энг истиқболли интеграция форматларидан бири сифатида баҳолаган.
Шохиннинг таъкидлашича, Евроосиё маконида бизнес ва давлат ўртасидаги мулоқот ҳам самарали деб баҳоланмоқда.
Сўров иштирокчилари интеграция доирасида тўғридан-тўғри маслаҳатлашувлар, тармоқ кенгашлари ва форумларда иштирокни энг талаб юқори бўлган ҳамкорлик шакллари сифатида кўрсатган.
Унинг фикрича, бизнес интеграциядан энди фақат савдо эмас, балки қўшма ишлаб чиқариш ва технологик ҳамкорликни ҳам кутаётгани Евроосиё маконида янги босқич шаклланаётганини кўрсатади.
Россия бизнеси ҳафталиги - бу давлат ва бизнес ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг долзарб йўналишлари бўйича таклифлар шакллантириладиган ва муҳокама қилинадиган Россия Савдо-саноат палатасининг асосий тадбири.
