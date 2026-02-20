Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260220/davlat-byudjet-55842275.html
Давлат бюджетини тузиш ва ижро этиш қоидаларига ўзгартириш киритилди – тафсилотлар
Давлат бюджетини тузиш ва ижро этиш қоидаларига ўзгартириш киритилди – тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Ҳар йили келгуси молия йили учун бюджет прогнози ва ундан кейинги 2 йил учун бюджет мўлжалларини аниқлаш мақсадида ишлаб чиқиладиган фискал стратегияда ҳамда бюджетномада "яшил" бюджетлаштириш ва гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш бўйича эришилган натижалар ва келгусида амалга ошириладиган ислоҳотлар тўғрисидаги таҳлилий маълумотлар кўрсатилиши лозим.
2026-02-20T17:08+0500
2026-02-20T17:08+0500
жамият
ўзбекистон
давлат бюджети
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/465/82/4658244_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_eb0f05dbf9b72b93fc4ee4078ced5ecb.jpg
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Адлия вазирлигида Ўзбекистон Давлат бюджетини тузиш ва ижро этиш қоидаларига (рўйхат рақами 3558-4, 2026 йил 20 февраль) қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги буйруқ давлат рўйхатидан ўтказилди.Ушбу ҳужжат билан илк бор бюджет соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатга гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш ва “яшил” бюджетлаштириш тушунчалари киритилди.Унга кўра, ҳар йили келгуси молия йили учун бюджет прогнози ва ундан кейинги 2 йил учун бюджет мўлжалларини аниқлаш мақсадида ишлаб чиқиладиган фискал стратегияда ҳамда бюджетномада "яшил" бюджетлаштириш ва гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш бўйича эришилган натижалар ва келгусида амалга ошириладиган ислоҳотлар тўғрисидаги таҳлилий маълумотлар кўрсатилиши лозим.Бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан тузиладиган ривожлантириш дастурида буджет маблағларини тақсимловчи фаолиятининг барча соҳалари бўйича қуйидаги мақсадларни инобатга олган кўрсаткичлар белгиланиши лозим:
https://sputniknews.uz/20251229/davlat-byudjeti-ijro-tartiblar-54543252.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/465/82/4658244_265:0:2713:1836_1920x0_80_0_0_23a0a477b323670231a3fdb59b02e285.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бюджетномад яшил бюджетлаштириш
бюджетномад яшил бюджетлаштириш

Давлат бюджетини тузиш ва ижро этиш қоидаларига ўзгартириш киритилди – тафсилотлар

17:08 20.02.2026
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.02.2026
© Sputnik/Виктор Толочко
Oбуна бўлиш
Илк бор бюджет соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатга “яшил” бюджетлаштириш тушунчалари киритилди.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Адлия вазирлигида Ўзбекистон Давлат бюджетини тузиш ва ижро этиш қоидаларига (рўйхат рақами 3558-4, 2026 йил 20 февраль) қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги буйруқ давлат рўйхатидан ўтказилди.
Ушбу ҳужжат билан илк бор бюджет соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатга гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш ва “яшил” бюджетлаштириш тушунчалари киритилди.
Унга кўра, ҳар йили келгуси молия йили учун бюджет прогнози ва ундан кейинги 2 йил учун бюджет мўлжалларини аниқлаш мақсадида ишлаб чиқиладиган фискал стратегияда ҳамда бюджетномада "яшил" бюджетлаштириш ва гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш бўйича эришилган натижалар ва келгусида амалга ошириладиган ислоҳотлар тўғрисидаги таҳлилий маълумотлар кўрсатилиши лозим.
Бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан тузиладиган ривожлантириш дастурида буджет маблағларини тақсимловчи фаолиятининг барча соҳалари бўйича қуйидаги мақсадларни инобатга олган кўрсаткичлар белгиланиши лозим:
ривожланишнинг асосий йўналиш, мақсад ва вазифалари;
сифат ва миқдор;
аёллар ва эркакларга тенг имкониятлар яратиш;
экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш.
Налоги. Расчеты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.12.2025
2026 йил Давлат бюджети ижроси: ижтимоий солиқ тушумлари тақсимланиши белгиланди
29 Декабр 2025, 18:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0