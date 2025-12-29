https://sputniknews.uz/20251229/davlat-byudjeti-ijro-tartiblar-54543252.html
2026 йил Давлат бюджети ижроси: ижтимоий солиқ тушумлари тақсимланиши белгиланди
2026 йил Давлат бюджети ижроси: ижтимоий солиқ тушумлари тақсимланиши белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат бюджети Қонуни ижросини таъминлаш бўйича қарорда солиқ юкини чеклаш, бюджет даромадларини тақсимлаш, ижтимоий жамғармалар молиялашуви ҳамда ҳудудлар молиявий мустақиллигини оширишга қаратилган янги тартиблар белгиланди
2025-12-29T18:33+0500
2025-12-29T18:33+0500
2025-12-29T18:33+0500
янги қонун
солиқ
иқтисод
давлат бюджети
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/192/97/1929717_0:100:1600:1000_1920x0_80_0_0_b300c99c59d3bb6b0c5e83165e6dac28.jpg
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik. 2026 йилда уй-жой фондига кирувчи, жумладан оммавий баҳолашдан ўтган объектлар бўйича жисмоний шахслар мол-мулк солиғи 2018 йилги кадастр қиймати асосида ҳисобланган сумманинг 1,3 бараваридан оширилмайди. Бу президент имзолаган 2026 йил учун Давлат бюджети қонуни ижросини таъминлаш тўғрисидаги қарорда белгиланган.Бу тартиб уй-жой фондининг кўчмас мулк объектлари жойлашган ер участкаларида жисмоний шахслардан ундириладиган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун ер солиғи суммасига ҳам татбиқ этилади.Қарор билан қуйидагилар тасдиқланди:Шунингдек, қатор солиқ турлари бўйича даромадлар прогнозидан ортиқ тушумлар ҳудудлар бюджетларида қуйидаги тартибда қолдирилади:2026 йилдан ижтимоий солиқ тушумлари қуйидагича тақсимланади.Бюджет ташкилотлари бўйича:Бошқа тўловчилар бўйича:
https://sputniknews.uz/20251226/2026-yil-uchun-davlat-byudjeti-54478331.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/192/97/1929717_68:0:1533:1099_1920x0_80_0_0_02cc26f12344b866add3457226200dd1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026 йил давлат бюджети, бюджет ижроси қарори, солиқ сиёсати 2026, ижтимоий солиқ тақсимоти, ҳудудлар бюджети даромадлари, ққс тақсимоти, фойда солиғи, мол-мулк ва ер солиғи, пенсия жамғармаси, ижтимоий суғурта, ўзбекистон бюджети
2026 йил давлат бюджети, бюджет ижроси қарори, солиқ сиёсати 2026, ижтимоий солиқ тақсимоти, ҳудудлар бюджети даромадлари, ққс тақсимоти, фойда солиғи, мол-мулк ва ер солиғи, пенсия жамғармаси, ижтимоий суғурта, ўзбекистон бюджети
2026 йил Давлат бюджети ижроси: ижтимоий солиқ тушумлари тақсимланиши белгиланди
2026 йил Давлат бюджети ижроси доирасида солиқ чекловлари, ижтимоий солиқ тақсимоти ва ҳудудлар бюджетлари учун янги қоидалар жорий этилади.
ТОШКEНТ, 29 дек — Sputnik.
2026 йилда уй-жой фондига кирувчи, жумладан оммавий баҳолашдан ўтган объектлар бўйича жисмоний шахслар мол-мулк солиғи 2018 йилги кадастр қиймати асосида ҳисобланган сумманинг 1,3 бараваридан оширилмайди. Бу президент имзолаган 2026 йил учун Давлат бюджети қонуни ижросини таъминлаш тўғрисидаги қарорда белгиланган
.
Бу тартиб уй-жой фондининг кўчмас мулк объектлари жойлашган ер участкаларида жисмоний шахслардан ундириладиган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун ер солиғи суммасига ҳам татбиқ этилади.
Қарор билан қуйидагилар тасдиқланди:
2026 йил учун Давлат бюджет даромадлари прогнози;
2026 йилда фойда солиғи ва қўшилган қиймат солиғи тўлиқ республика бюджетига йўналтириладиган йирик солиқ тўловчилар рўйхати.
Шунингдек, қатор солиқ турлари бўйича даромадлар прогнозидан ортиқ тушумлар ҳудудлар бюджетларида қуйидаги тартибда қолдирилади:
жисмоний шахслар даромад солиғи — тўлиқ ҳажмда;
фойда солиғи — тўлиқ ҳажмда;
ҚҚС бўйича Қорақалпоғистонда — 100 фоиз, бошқа ҳудудларда — 60 фоиз.
2026 йилдан ижтимоий солиқ тушумлари қуйидагича тақсимланади.
Бюджет ташкилотлари бўйича:
Пенсия жамғармасига — 98,0%;
Давлат ижтимоий суғурта жамғармасига — 1,2%;
Бандликка кўмаклашиш ва Камбағалликни қисқартириш жамғармаларига — 0,4%;
Касаба уюшмалари федерациясига — 0,4%.
Пенсия жамғармасига — 95,9%;
Давлат ижтимоий суғурта жамғармасига — 2,5%;
Бандликка кўмаклашиш ва Камбағалликни қисқартириш жамғармаларига — 0,8%;
Касаба уюшмалари федерациясига — 0,8%.