Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251226/2026-yil-uchun-davlat-byudjeti-54478331.html
Президент 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади
Президент 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари; товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари; чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистон ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари.
2025-12-26T10:54+0500
2025-12-26T10:54+0500
иқтисод
шавкат мирзиёев
давлат бюджети
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_f3a978ce7122fde99e3551eea79fc5a2.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 25 декабрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил учун (ЎРҚ-1105-сон) Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади.Қонун келаси йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.Ҳужжатга кўра, 1-даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга Ўзбекистоннинг республика бюджетидан ушбу қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:2026 йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджети тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.Ушбу ҳужжат Қонунчилик палатаси томонидан 5 декабрь куни қабул қилинган ҳамда Сенат томонидан 18 декабрь куни маъқулланган. Қонун 1 январдан эътиборан кучга киради.
https://sputniknews.uz/20251218/senat-davlat-byudjetini-maqullash-54264294.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_42:0:842:600_1920x0_80_0_0_e90d70b77644e240dcc570a85e3ee2f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026 йил учун давлат бюджети тўғрисидаги қонун маълумот
2026 йил учун давлат бюджети тўғрисидаги қонун маълумот

Президент 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади

10:54 26.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Келаси йил учун консолидациялашган бюджети тақчиллигининг чекланган миқдори ЯИМнинг 3 фоизи этиб белгиланди.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 25 декабрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил учун (ЎРҚ-1105-сон) Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади.
Қонун келаси йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.
Ҳужжатга кўра, 1-даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга Ўзбекистоннинг республика бюджетидан ушбу қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:
мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари;
товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари;
чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистон ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари.
2026 йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджети тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.
Ушбу ҳужжат Қонунчилик палатаси томонидан 5 декабрь куни қабул қилинган ҳамда Сенат томонидан 18 декабрь куни маъқулланган. Қонун 1 январдан эътиборан кучга киради.
Закон Об электроэнергетике одобрен в новой редакции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.12.2025
Сенат 2026 йилги Давлат бюджетини маъқуллади: маблағлар қаерга кўпроқ йўналтирилади?
18 Декабр, 14:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0