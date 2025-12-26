Президент 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади

https://sputniknews.uz/20251226/2026-yil-uchun-davlat-byudjeti-54478331.html
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари; товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари; чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистон ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. 25 декабрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил учун (ЎРҚ-1105-сон) Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади.Қонун келаси йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.Ҳужжатга кўра, 1-даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга Ўзбекистоннинг республика бюджетидан ушбу қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:2026 йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджети тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.Ушбу ҳужжат Қонунчилик палатаси томонидан 5 декабрь куни қабул қилинган ҳамда Сенат томонидан 18 декабрь куни маъқулланган. Қонун 1 январдан эътиборан кучга киради.
ТОШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
25 декабрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил учун (ЎРҚ-1105-сон) Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни имзолади
.
Қонун келаси йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджетини шакллантириш ва ижро этиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.
Ҳужжатга кўра, 1-даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларга Ўзбекистоннинг республика бюджетидан ушбу қонунга мувофиқ ажратиладиган бюджет маблағларидан фақат 2026 молия йили давомида фойдаланилади ва улар келгуси молия йилига ўтказилмайди.
2026 йил учун қуйидагилар тасдиқланди:
мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний ва юридик шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари;
товарларнинг айрим турлари билан чакана савдо қилиш ҳуқуқи учун йиғимларнинг чекланган ставкалари;
чет давлатлар автотранспорт воситаларининг Ўзбекистон ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимларнинг ставкалари.
2026 йил учун Ўзбекистон консолидациялашган бюджети тақчиллигининг чекланган миқдори ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизи миқдорида белгиланди.
Ушбу ҳужжат Қонунчилик палатаси томонидан 5 декабрь куни қабул қилинган ҳамда Сенат томонидан 18 декабрь куни маъқулланган. Қонун 1 январдан эътиборан кучга киради.