https://sputniknews.uz/20251218/senat-davlat-byudjetini-maqullash-54264294.html
Сенат 2026 йилги Давлат бюджетини маъқуллади: маблағлар қаерга кўпроқ йўналтирилади?
Сенат 2026 йилги Давлат бюджетини маъқуллади: маблағлар қаерга кўпроқ йўналтирилади?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Сенати 2026 йил Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни маъқуллади. Бюджет харажатларининг 55 фоизи ижтимоий соҳага йўналтирилади, инфляция даражаси эса 7 фоиз атрофида прогноз қилинмоқда.
2025-12-18T14:22+0500
2025-12-18T14:22+0500
2025-12-18T14:28+0500
ўзбекистон
ўзбекистон олий мажлиси сенати
давлат бюджети
молиялаштириш
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44742667_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d8b873a277e8546c831e73ed66ade90.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Сенатнинг ўн иккинчи ялпи мажлисида "2026 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди.Қонунга мувофиқ, 2026 йилда Давлат бюджети харажатларининг асосий қисми ижтимоий соҳага йўналтирилади:2026 йил Давлат бюджети асосий параметрлари қуйидагича:Давлат мақсадли жамғармалари бўйича:Шу билан бирга, 2026 йил учун консолидациялашган бюджет қуйидагича шакллантирилди:Бунда консолидациялашган бюджет тақчиллиги ЯИМга нисбатан 3 фоиздан ошмаслиги вазифаси белгиланди.
https://sputniknews.uz/20251218/2025-byudjet-xarajatlar-oshirilish-54250532.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0a/44742667_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cfc76f05964eac3c2498828abc8d02f7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ўзбекистон сенати, давлат бюджети 2026, бюджет қонуни, ижтимоий соҳа харажатлари, таълим бюджети, тиббиёт бюджети, инфляция 7 фоиз, консолидациялашган бюджет, яим, бюджет тақчиллиги, давлат молияси, макроиқтисодий кўрсаткичлар
ўзбекистон, ўзбекистон сенати, давлат бюджети 2026, бюджет қонуни, ижтимоий соҳа харажатлари, таълим бюджети, тиббиёт бюджети, инфляция 7 фоиз, консолидациялашган бюджет, яим, бюджет тақчиллиги, давлат молияси, макроиқтисодий кўрсаткичлар
Сенат 2026 йилги Давлат бюджетини маъқуллади: маблағлар қаерга кўпроқ йўналтирилади?
14:22 18.12.2025 (янгиланди: 14:28 18.12.2025)
Сенаторлар 2026 йил учун Давлат бюджети тўғрисидаги қонунни маъқуллашди. Бюджетда ижтимоий соҳага устувор аҳамият қаратилган.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Сенатнинг ўн иккинчи ялпи мажлисида "2026 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди
.
Қонунга мувофиқ, 2026 йилда Давлат бюджети харажатларининг асосий қисми ижтимоий соҳага йўналтирилади:
220,0 триллион сўм (қарийб 55 фоиз) — ижтимоий соҳага
100 триллион сўм — таълим соҳасига
49 триллион сўм — соғлиқни сақлаш соҳасига (жорий йилга нисбатан 11,4 фоизга оширилган)
Шунингдек, келгуси йил учун макроиқтисодий кўрсаткичлар белгиланиб, инфляция даражаси 7 фоиз атрофида прогноз қилинмоқда.
2026 йил Давлат бюджети асосий параметрлари қуйидагича:
харажатлар — 402,6 триллион сўм;
даромадлар — 368,9 триллион сўм
Давлат мақсадли жамғармалари бўйича:
даромадлар — 78,6 триллион сўм
харажатлар — 74,4 триллион сўм
(бюджетлараро трансфертлар ҳисобга олинмаган ҳолда)
Шу билан бирга, 2026 йил учун консолидациялашган бюджет қуйидагича шакллантирилди:
даромадлар — 515,8 триллион сўм
харажатлар — 567,6 триллион сўм
Бунда консолидациялашган бюджет тақчиллиги ЯИМга нисбатан 3 фоиздан ошмаслиги вазифаси белгиланди.