https://sputniknews.uz/20251218/2025-byudjet-xarajatlar-oshirilish-54250532.html
2025 йил учун Давлат бюджетига ўзгартиришлар киритилди — айрим харажатлар оширилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Сенатининг 12-ялпи мажлисида 2025 йил Давлат бюджетига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қонун маъқулланиб, ижтимоий соҳалар ва энергия самарадорлиги учун қўшимча маблағ ажратилиши белгиланди.
2025-12-18T11:48+0500
2025-12-18T11:48+0500
2025-12-18T13:19+0500
ўзбекистон
ўзбекистон олий мажлиси сенати
мажлис
молиялаштириш
иқтисод
давлат бюджети
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50528048_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_7c2019fdfab2f57bf13b45cf5da91ecd.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Сенатнинг 12-ялпи мажлисида айрим тадбирлар учун қўшимча маблағ ажратишни назарда тутувчи "2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги қонунга ўзгартиришлар киритиш ҳақида"ги қонун мақулланди.Таъкидланишича, тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш ва қўшимча харажатлар манбаларини аниқлаш зарурати юзага келган.Бундан ташқари, мавжуд маблағларни мақбуллаштириш ҳамда уларнинг бир қисмини қўшимча харажатларга йўналтириш назарда тутилмоқда.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0e/50528048_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_43328e6ff97710706cd3c133838b65bd.jpg
ўзбекистон, ўзбекистон сенати, сенат 12-ялпи мажлиси, давлат бюджети 2025, бюджетга ўзгартиришлар, қўшимча маблағ, камбағалликдан фаровонлик сари дастури, ижтимоий соҳа, энергия самарадорлиги, кўп квартирали уйлар, бюджет харажатлари, молиялаштириш, мақбуллаштириш
2025 йил учун Давлат бюджетига ўзгартиришлар киритилди — айрим харажатлар оширилади
11:48 18.12.2025 (янгиланди: 13:19 18.12.2025)
2025 йил Давлат бюджетига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қонун маъқулланиб, ижтимоий соҳалар ва энергия самарадорлиги учун қўшимча маблағ ажратилиши белгиланди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Сенатнинг 12-ялпи мажлисида айрим тадбирлар учун қўшимча маблағ ажратишни назарда тутувчи "2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги қонунга ўзгартиришлар киритиш ҳақида"ги қонун мақулланди
.
Таъкидланишича, тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш ва қўшимча харажатлар манбаларини аниқлаш зарурати юзага келган.
Қонунга мувофиқ, "Камбағалликдан фаровонлик сари" дастури доирасидаги тадбирларни молиялаштириш, шунингдек, кўп квартирали уйлар ва ижтимоий соҳа муассасаларида энергия самарадорлигини ошириш бўйича ишлар учун қўшимча маблағ ажратилади.
Бундан ташқари, мавжуд маблағларни мақбуллаштириш ҳамда уларнинг бир қисмини қўшимча харажатларга йўналтириш назарда тутилмоқда.