https://sputniknews.uz/20260220/aqsh-noqonuniy-immigratsiya-55836485.html
АҚШ ноқонуний иммиграцияга алоқадор ўзбекистонликларга виза беришни чеклади
АҚШ ноқонуний иммиграцияга алоқадор ўзбекистонликларга виза беришни чеклади
Sputnik Ўзбекистон
Терговлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистондаги шахслар АҚШга ноқонуний иммиграция қилишни режалаштирган хорижликларни, жумладан, вояга етмаганларни, аэропортлар ва чегаралар орқали Марказий Америкадаги транзит нуқталарига етказишни фаол мувофиқлаштирган. Уларнинг кўпчилиги кейинчалик АҚШга ноқонуний киришга уринган пайтда аниқланган.
2026-02-20T12:07+0500
2026-02-20T12:07+0500
2026-02-20T12:07+0500
жамият
ўзбекистон
ақш
виза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/18/16063782_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10fa1c65345bc6d7354c1113d2938802.jpg
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. АҚШга ноқонуний иммиграцияни ташкил этишда кўмаклашаётган Ўзбекистон фуқароларига виза чекловлари жорий этилди. Бу ҳақда АҚШ Давлат департаменти хабар берди.Маълум қилинишича, чекловлар визаларни расмийлаштириш билан шуғулланувчи икки ўзбек компаниясининг раҳбарлари ва юқори лавозимли мансабдорларига тааллуқли.Қайд этилишича, улар АҚШга ноқонуний кўчиб ўтишни мақсад қилган хорижликларга атайлаб “туристик хизматлар” кўрсатганликда айбланмоқда.Терговлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистондаги шахслар АҚШга ноқонуний иммиграция қилишни режалаштирган хорижликларни, жумладан, вояга етмаганларни, аэропортлар ва чегаралар орқали Марказий Америкадаги транзит нуқталарига етказишни фаол мувофиқлаштирган. Уларнинг кўпчилиги кейинчалик АҚШга ноқонуний киришга уринган пайтда аниқланган.Департамент ноқонуний иммиграциядан фойда кўраётган шахслар жавобгарликка тортилишини таъминлайди ҳамда чегаралар ва миллий хавфсизликни ҳимоя қилиш мақсадида контрабанда тармоқларига қарши фаол кураш олиб боради.Шунингдек, АҚШ ноқонуний иммиграцияни қўллаб-қувватловчи жиноий тармоқларга қарши курашда яқин ҳамкорлик қилгани учун Ўзбекистон ҳукуматига чуқур миннатдорлик билдирган.
https://sputniknews.uz/20250605/tramp-12-davlat-fuqarolari-aqsh-49726194.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/18/16063782_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76bcb0758e303875447f46fd33e9bdb1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш ўзбекистон виза чеклов
ақш ўзбекистон виза чеклов
АҚШ ноқонуний иммиграцияга алоқадор ўзбекистонликларга виза беришни чеклади
Давлат департаменти баёнотига кўра, улар Марказий Америка орқали Қўшма Штатларга ноқонуний иммиграцияга, жумладан, болаларнинг ноқонуний олиб ўтилишига кўмаклашган.
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik.
АҚШга ноқонуний иммиграцияни ташкил этишда кўмаклашаётган Ўзбекистон фуқароларига виза чекловлари жорий этилди. Бу ҳақда АҚШ Давлат департаменти хабар берди.
Маълум қилинишича, чекловлар визаларни расмийлаштириш билан шуғулланувчи икки ўзбек компаниясининг раҳбарлари ва юқори лавозимли мансабдорларига тааллуқли.
Қайд этилишича, улар АҚШга ноқонуний кўчиб ўтишни мақсад қилган хорижликларга атайлаб “туристик хизматлар” кўрсатганликда айбланмоқда.
Терговлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистондаги шахслар АҚШга ноқонуний иммиграция қилишни режалаштирган хорижликларни, жумладан, вояга етмаганларни, аэропортлар ва чегаралар орқали Марказий Америкадаги транзит нуқталарига етказишни фаол мувофиқлаштирган. Уларнинг кўпчилиги кейинчалик АҚШга ноқонуний киришга уринган пайтда аниқланган.
“АҚШ миллий хавфсизлиги ёки иммиграция қонунчилигини бузишга қаратилган ҳар қандай уринишларга тоқат қилмайди”, — дейилади хабарда.
Департамент ноқонуний иммиграциядан фойда кўраётган шахслар жавобгарликка тортилишини таъминлайди ҳамда чегаралар ва миллий хавфсизликни ҳимоя қилиш мақсадида контрабанда тармоқларига қарши фаол кураш олиб боради.
Шунингдек, АҚШ ноқонуний иммиграцияни қўллаб-қувватловчи жиноий тармоқларга қарши курашда яқин ҳамкорлик қилгани учун Ўзбекистон ҳукуматига чуқур миннатдорлик билдирган.