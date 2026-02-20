https://sputniknews.uz/20260220/afgoniston-zilzila-55847356.html
Афғонистондаги зилзила кучи Ўзбекистонда ҳам сезилди
Афғонистондаги зилзила кучи Ўзбекистонда ҳам сезилди
Афғонистоннинг Бағлон вилоятида содир бўлган 6 магнитудали зилзила кучи Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида сезилди. 20.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-20T18:36+0500
2026-02-20T18:36+0500
2026-02-20T18:45+0500
ТОШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Афғонистонда содир бўлган зилзила кучи Ўзбекистоннинг баъзи ҳудудларида сезилди.ФВВ Сейсмопрогностик мониторинг марказига кўра, ер қимирлаши эпицентри Афғонистоннинг Бағлон вилоятига тўғри келган.Магнитуда: 6, чуқурлик: 76 км.Ўзбекистон ҳудудида сезилиш кучи:Сурхондарё вилояти - 2-3 балл, 246 км.Қашқадарё вилояти - 2 балл, 464 км.
Афғонистондаги зилзила кучи Ўзбекистонда ҳам сезилди
18:36 20.02.2026 (янгиланди: 18:45 20.02.2026)
Афғонистоннинг Бағлон вилоятида содир бўлган 6 магнитудали зилзила кучи Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида сезилди.
