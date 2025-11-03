https://sputniknews.uz/20251103/afghanistan-zilzila-surxondaryo-tashkent-53180965.html
Афғонистонда зилзила: Сурхондарёда 5 балл, Тошкентда 2–3 балл сезилди
Афғонистонда зилзила: Сурхондарёда 5 балл, Тошкентда 2–3 балл сезилди
Sputnik Ўзбекистон
Афғонистондаги зилзила Сурхондарё вилоятида 5 баллгача сезилди. Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида ҳам жер қимирлаши қайд этилди. Талафотлар ҳақида маълумот йўқ.
2025-11-03T09:20+0500
2025-11-03T09:20+0500
2025-11-03T09:20+0500
афғонистон
зилзила
ўзбекистон
сурхондарё
тошкент
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51661571_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_251fe60c511ea28a5bd775c73dcf039e.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Сурхондарё вилоятида 5 баллгача бўлган зилзила кузатилди, эпицентр Афғонистон ҳудудида жойлашган. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, Афғонистонда содир бўлган зилзиланинг эпицентридаги кучи 7 баллга етган.Ўзбекистон ҳудудидаги сезилиш кучи қуйидагича қайд этилган:
https://sputniknews.uz/20250901/afgoniston-zilzila-51651005.html
ўзбекистон
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51661571_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_24adf80e85cfc8d8f84aabdd79509229.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сурхондарё зилзила, афғонистон зилзиласи, ўзбекистонда зилзила, 5 балл, фвв хабар, қашқадарё зилзила, тошкентда зилзила, сейсмик фаоллик, жонли хабарлар, талафотлар йўқ, авгонистон зилзила, узбекистон зилзила
сурхондарё зилзила, афғонистон зилзиласи, ўзбекистонда зилзила, 5 балл, фвв хабар, қашқадарё зилзила, тошкентда зилзила, сейсмик фаоллик, жонли хабарлар, талафотлар йўқ, авгонистон зилзила, узбекистон зилзила
Афғонистонда зилзила: Сурхондарёда 5 балл, Тошкентда 2–3 балл сезилди
Афғонистонда содир бўлган зилзила Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида сезилди. Сурхондарёда 5 баллгача, Тошкентда эса 2–3 баллгача ер қимирлаши қайд этилди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Сурхондарё вилоятида 5 баллгача бўлган зилзила кузатилди, эпицентр Афғонистон ҳудудида жойлашган. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотга кўра, Афғонистонда содир бўлган зилзиланинг эпицентридаги кучи 7 баллга етган.
Ўзбекистон ҳудудидаги сезилиш кучи қуйидагича қайд этилган:
Сурхондарё вилоятида — 5 баллгача;
Қашқадарё вилоятида — 3–4 балл;
Самарқанд, Жиззах, Навоий, Бухоро ва Сирдарё вилоятларида — 3 балл;
Тошкент шаҳри ва Фарғона вилоятида — 2–3 балл.
Ҳозирги вақтга қадар зилзила оқибатидаги талафотлар ҳақида маълумот келиб тушмагани қайд этилган.