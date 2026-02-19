https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-xalqaro-jamgarma-hamkorlik-muhokama-55826639.html
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар: халқаро жамғарма билан ҳамкорлик муҳокама қилинди
Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар: халқаро жамғарма билан ҳамкорлик муҳокама қилинди
Ўзбекистон ва Евросиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси вакиллари учрашувида макроиқтисодий барқарорлик, инфратузилма лойиҳалари ва инвестиция муҳитини яхшилаш масалалари муҳокама қилинди.
2026-02-19T18:55+0500
2026-02-19T18:55+0500
2026-02-19T18:55+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55826449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3984025cae447dbc1c75e7fb5e1c222.png
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Иқтисодиёт ва молия вазири маслаҳатчиси Жасур Каршибаев Евросиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси бошқарувчи директори Андрей Широков бошчилигидаги делегация билан учрашди. Учрашувда жамғарма фаолияти, молиявий қўллаб-қувватлаш инструментлари ва иштирокчи давлатларда амалга оширилаётган устувор йўналишлар муҳокама қилинди. Хусусан, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, инфратузилма ва институционал лойиҳаларни молиялаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Учрашув якунида конструктив мулоқотни давом эттиришга келишилди.Маълумот учун: Евросиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси 2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган бўлиб, 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади. Жамғарма инқироз оқибатларини юмшатиш, узоқ муддатли барқарорликни таъминлаш ва аъзо давлатлар иқтисодиётлари интеграциясини қўллаб-қувватлашга қаратилган.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55826449_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_81879278fcf56d120a1234d14febc39e.png
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Иқтисодиёт ва молия вазири маслаҳатчиси Жасур Каршибаев Евросиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси бошқарувчи директори Андрей Широков бошчилигидаги делегация билан учрашди
Учрашувда жамғарма фаолияти, молиявий қўллаб-қувватлаш инструментлари ва иштирокчи давлатларда амалга оширилаётган устувор йўналишлар муҳокама қилинди. Хусусан, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, инфратузилма ва институционал лойиҳаларни молиялаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, давлат молиясини бошқариш самарадорлигини ошириш ва инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
Учрашув якунида конструктив мулоқотни давом эттиришга келишилди.
Маълумот учун: Евросиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармаси 2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган бўлиб, 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади. Жамғарма инқироз оқибатларини юмшатиш, узоқ муддатли барқарорликни таъминлаш ва аъзо давлатлар иқтисодиётлари интеграциясини қўллаб-қувватлашга қаратилган.