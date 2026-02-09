Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260209/edb-yashil-energetika-loyihalar-55572060.html
Ўзбекистондан Қозоғистонгача: ЕОТБ ҳудудида амалга оширилаётган яшил энергетика лойиҳалари
Ўзбекистондан Қозоғистонгача: ЕОТБ ҳудудида амалга оширилаётган яшил энергетика лойиҳалари
Sputnik Ўзбекистон
ЕОТБга аъзо давлатларда қуёш ва шамол энергетикаси, энергия сақлаш, углерод стандарти ва чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда.
2026-02-09T18:23+0500
2026-02-09T18:23+0500
ўзбекистон ва еоии
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
яшил энергия
энергетика
марказий осиё
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229456_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de4e6edf2a45afb91b4f59e5116844cc.jpg
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банкига аъзо давлатлар иқтисодиётни ESG тамойиллари асосида трансформация қилишга қаратилган “яшил” ва ижтимоий лойиҳаларни фаол жорий этмоқда. Бу ҳақда ЕОТБнинг ESG-дайжестида маълум қилинди.Қуйида минтақадаги асосий ташаббуслар жамланди.ҚирғизистонБишкекда 50 кВт қувватли қуёш электр станцияси ва 200 кВт аккумуляторли энергия сақлаш тизими (BESS) синов тариқасида ишга туширилди. Ҳукумат Осиё тараққиёт банки билан 22,58 млн долларлик субгрантни маъқуллади. Лойиҳа доирасида 5-ГЭСда сузувчи қуёш панеллари кенгайтирилади.Марказий ОсиёЖаҳон банки РЕМИТ дастурини тасдиқлади. Қиймати 1,018 млрд доллар бўлган дастур минтақада ягона электр энергияси бозорини шакллантиришга қаратилган.ЕОИИЕвроосиё иқтисодий иттифоқи экспортни ҳимоя қилиш мақсадида ўз углерод изи стандартини ишлаб чиқмоқда.РоссияЭлектромобиллар учун тезкор қувватлаш хабларига 8 фоизлик имтиёзли кредит дастури ишга туширилди. Дербентда 102 МВт қувватли қуёш электр станцияси ишга туширилди (йилига 160 млн кВт/соат). Толяттида йилига 100 минг тонна чиқиндини қайта ишлаш мажмуаси (3,1 млрд рубл) қурилади.ҚозоғистонХитой билан ҳамкорликда 1,8 ГВт “яшил” қувват: 1,5 ГВт шамол электр станцияси ва 0,3 ГВт қуёш электр станцияси қурилади. Европа тикланиш ва тараққиёт банки шамол электр станцияси қурилишига 25 млн евро ажратади.ЎзбекистонЕвропа тикланиш ва тараққиёт банки ва Осиё тараққиёт банки Қашқадарёда 300 МВт қувватли қуёш электр станцияси ва 75 МВт энергия сақлаш тизими қурилишини молиялаштиради. Йиллик ишлаб чиқариш 634–664 млн кВт/соатни ташкил этади.ТожикистонГидрофторуглеродлардан фойдаланиш 70 фоизга қисқартиради (Глобал экология жамғармаси ва БМТ Тараққиёт дастури кўмагида). Ҳар бири 250 МВт бўлган 2 та қуёш электр станцияси лойиҳаси (250 млн доллар).АрманистонБМТ Тараққиёт дастури 2026–2030 йилларга мўлжалланган 100 млн долларлик ҳамкорлик дастурини бошлайди.
https://sputniknews.uz/20251219/navoiy-tashkent-energiya-saqlash-tizimlar-54299803.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229456_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b28adc94e31b34e8d69299b79ee23f6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еотб, esg, қэс, шэс, bess, углерод изи, марказий осиё электр бозори, яшил энергетика, еоии, еттб, отб, жаҳон банки
еотб, esg, қэс, шэс, bess, углерод изи, марказий осиё электр бозори, яшил энергетика, еоии, еттб, отб, жаҳон банки

Ўзбекистондан Қозоғистонгача: ЕОТБ ҳудудида амалга оширилаётган яшил энергетика лойиҳалари

18:23 09.02.2026
© Telegram/MinenergyСолнечные и ветряные электростанции в Узбекистане
Солнечные и ветряные электростанции в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2026
© Telegram/Minenergy
Oбуна бўлиш
ЕОТБга аъзо мамлакатлар иқтисодиётни ESG тамойиллари асосида ўзгартиришга қаратилган яшил энергетика ва ижтимоий лойиҳаларни фаол жорий этмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банкига аъзо давлатлар иқтисодиётни ESG тамойиллари асосида трансформация қилишга қаратилган “яшил” ва ижтимоий лойиҳаларни фаол жорий этмоқда. Бу ҳақда ЕОТБнинг ESG-дайжестида маълум қилинди.
Қуйида минтақадаги асосий ташаббуслар жамланди.
Қирғизистон
Бишкекда 50 кВт қувватли қуёш электр станцияси ва 200 кВт аккумуляторли энергия сақлаш тизими (BESS) синов тариқасида ишга туширилди. Ҳукумат Осиё тараққиёт банки билан 22,58 млн долларлик субгрантни маъқуллади. Лойиҳа доирасида 5-ГЭСда сузувчи қуёш панеллари кенгайтирилади.
Марказий Осиё
Жаҳон банки РЕМИТ дастурини тасдиқлади. Қиймати 1,018 млрд доллар бўлган дастур минтақада ягона электр энергияси бозорини шакллантиришга қаратилган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи экспортни ҳимоя қилиш мақсадида ўз углерод изи стандартини ишлаб чиқмоқда.
Россия
Электромобиллар учун тезкор қувватлаш хабларига 8 фоизлик имтиёзли кредит дастури ишга туширилди. Дербентда 102 МВт қувватли қуёш электр станцияси ишга туширилди (йилига 160 млн кВт/соат). Толяттида йилига 100 минг тонна чиқиндини қайта ишлаш мажмуаси (3,1 млрд рубл) қурилади.
Қозоғистон
Хитой билан ҳамкорликда 1,8 ГВт “яшил” қувват: 1,5 ГВт шамол электр станцияси ва 0,3 ГВт қуёш электр станцияси қурилади. Европа тикланиш ва тараққиёт банки шамол электр станцияси қурилишига 25 млн евро ажратади.
Ўзбекистон
Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва Осиё тараққиёт банки Қашқадарёда 300 МВт қувватли қуёш электр станцияси ва 75 МВт энергия сақлаш тизими қурилишини молиялаштиради. Йиллик ишлаб чиқариш 634–664 млн кВт/соатни ташкил этади.
Тожикистон
Гидрофторуглеродлардан фойдаланиш 70 фоизга қисқартиради (Глобал экология жамғармаси ва БМТ Тараққиёт дастури кўмагида). Ҳар бири 250 МВт бўлган 2 та қуёш электр станцияси лойиҳаси (250 млн доллар).
Арманистон
БМТ Тараққиёт дастури 2026–2030 йилларга мўлжалланган 100 млн долларлик ҳамкорлик дастурини бошлайди.
В Навоийской и Ташкентской областях будут построены системы хранения энергии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Электр барқарорлиги: Навоий ва Тошкент вилоятларида энергия сақлаш тизимлари қурилади
19 Декабр 2025, 11:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0