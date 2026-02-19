https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-serbia-ishbilarmonlar-kengash-55819005.html
Ўзбекистон ва Сербия ишбилармонлар кенгашини ташкил этади
Ўзбекистон ва Сербия ишбилармонлар кенгашини ташкил этади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Сербия Савдо-саноат палаталари Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш бўйича битим имзолади. Томонлар қўшма лойиҳалар, савдо уйлари ва “Made in Uzbekistan” экспозициясини муҳокама қилди.
2026-02-19T16:02+0500
2026-02-19T16:02+0500
2026-02-19T16:02+0500
иқтисод
савдо
савдо-саноат палатаси
ҳамкорлик
сербия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55818795_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_2fb13df30c821757a36de496258dfbe5.jpg
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистон ва Сербия Савдо-саноат палаталари ўртасида Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш тўғрисида битим имзоланди. Битим Ўзбекистон Савдо-саноат палатасида Сербия бош вазири ўринбосари — иқтисодиёт вазири Андреана Месарович билан учрашув доирасида имзоланди.Янги тузилма икки мамлакат бизнеси ўртасида доимий мулоқот ва амалий ҳамкорлик платформаси бўлади.Томонлар Белградда Ўзбекистон Савдо уйини ва Ўзбекистонда Сербия Савдо уйини очиш ташаббусини илгари сурди. Бу маҳсулотларни икки мамлакат бозорига тизимли олиб кириш ва товар айирбошлаш ҳажмини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.Шунингдек, Сербияда “Made in Uzbekistan” миллий экспозициясини ташкил этиш ҳамда тадбиркорлар ўртасида мунтазам B2B учрашувларини йўлга қўйиш бўйича келишувга эришилди.
https://sputniknews.uz/20251030/ozbekiston-serbiya-biznes-forum-53102620.html
сербия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55818795_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_8939814ee9ed6e7807638e634c96c396.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, сербия, савдо-саноат палатаси, ишбилармонлар кенгаши, бизнес ҳамкорлик, савдо уйи, made in uzbekistan, b2b учрашувлар
ўзбекистон, сербия, савдо-саноат палатаси, ишбилармонлар кенгаши, бизнес ҳамкорлик, савдо уйи, made in uzbekistan, b2b учрашувлар
Ўзбекистон ва Сербия ишбилармонлар кенгашини ташкил этади
Таъкидланишича, янги тузилма бизнес ҳамкорлигини кучайтиришга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Ўзбекистон ва Сербия Савдо-саноат палаталари ўртасида Ишбилармонлар кенгашини ташкил этиш тўғрисида битим имзоланди
.
Битим Ўзбекистон Савдо-саноат палатасида Сербия бош вазири ўринбосари — иқтисодиёт вазири Андреана Месарович билан учрашув доирасида имзоланди.
Янги тузилма икки мамлакат бизнеси ўртасида доимий мулоқот ва амалий ҳамкорлик платформаси бўлади.
Учрашувда электротехника, машинасозлик, озиқ-овқат саноати ва тўқимачилик соҳаларида қўшма лойиҳаларни фаоллаштириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар Белградда Ўзбекистон Савдо уйини ва Ўзбекистонда Сербия Савдо уйини очиш ташаббусини илгари сурди. Бу маҳсулотларни икки мамлакат бозорига тизимли олиб кириш ва товар айирбошлаш ҳажмини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Шунингдек, Сербияда “Made in Uzbekistan” миллий экспозициясини ташкил этиш ҳамда тадбиркорлар ўртасида мунтазам B2B учрашувларини йўлга қўйиш бўйича келишувга эришилди.