Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми: қўшма инвестиция жамғармаси ташкил этилиши мумкин
Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми: қўшма инвестиция жамғармаси ташкил этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Сербия Президенти Александар Вучич ташрифи доирасида Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми бўлиб ўтди. Тадбирда 100 дан ортиқ тадбиркор иштирок этди, ўзаро савдо ҳажмини ошириш ва қўшма инвестиция фондини ташкил этиш муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сербия президенти Александар Вучичнинг Ўзбекистонга расмий ташрифи доирасида Тошкент шаҳрида Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми ва кўргазмаси бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда давлат тузилмалари вакиллари ҳамда икки мамлакатдан 100 нафардан ортиқ тадбиркор қатнашди. Шунингдек, қўшма инвестиция жамғармасини ташкил этиш масаласи ҳам кўриб чиқилди. Форум якунида икки томонлама учрашувлар ўтказилиб, янги қўшма ташаббусларни амалга ошириш юзасидан келишувларга эришилди.
Янгиликлар
ўзбекистон, сербия, александар вучич, шавкат мирзиёев, бизнес-форум, кўргазма, тошкент, инвестиция, савдо, ҳамкорлик, саноат, фармацевтика, тўқимачилик, инвестиция фонди
Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми: қўшма инвестиция жамғармаси ташкил этилиши мумкин

Oбуна бўлиш
Бизнес-форумда савдо ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш, саноат кооперацияси лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда қўшма инвестиция жамғармасини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Сербия президенти Александар Вучичнинг Ўзбекистонга расмий ташрифи доирасида Тошкент шаҳрида Ўзбекистон–Сербия бизнес-форуми ва кўргазмаси бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбирда давлат тузилмалари вакиллари ҳамда икки мамлакатдан 100 нафардан ортиқ тадбиркор қатнашди.

Форум доирасида ўтган кўргазмада Ўзбекистоннинг 50та дан ортиқ компанияси фармацевтика, кимё, кончилик, қурилиш, қишлоқ хўжалиги, автомобилсозлик, тўқимачилик ва чарм саноати соҳаларидаги маҳсулотларини намойиш этди.

Шунингдек, қўшма инвестиция жамғармасини ташкил этиш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Форум якунида икки томонлама учрашувлар ўтказилиб, янги қўшма ташаббусларни амалга ошириш юзасидан келишувларга эришилди.
Сербия–Ўзбекистон: Қўшма декларация ва ўндан ортиқ ҳужжатлар имзоланди
Кеча, 09:12
